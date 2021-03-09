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Тайная подготовка к сдаче "фамильного серебра"? Мишустин летит в Минск

Диалог на уровне премьер-министров Беларуси и России – важнейшее условие "интеграционной" работы, сказал посол России Дмитрий Мезенцев в эфире РБК.

По его словам, сейчас идет подготовка к визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Беларусь, где у него запланированы переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.

"Повестка та же самая – мы должны стать сильнее совместно. Мы должны находить точки приложения сил на совместные производства. Мы должны уйти от сиюминутных споров, а даже если они и есть, не делать из них вселенскую трагедию", - отметил глава российской дипмиссии.

После чего добавил, что это не даст поводов подтрунивать над отношениями двух стран: "Самое главное – мы должны подтвердить стратегию экономического взаимодействия".

"Эта встреча (премьеров России и Беларуси – Sputnik) будет также успешно на это работать", - подытожил Мезенцев.

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Источник: sputnik.by
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