Тайная подготовка к сдаче "фамильного серебра"? Мишустин летит в Минск
Диалог на уровне премьер-министров Беларуси и России – важнейшее условие "интеграционной" работы, сказал посол России Дмитрий Мезенцев в эфире РБК.
По его словам, сейчас идет подготовка к визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Беларусь, где у него запланированы переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.
"Повестка та же самая – мы должны стать сильнее совместно. Мы должны находить точки приложения сил на совместные производства. Мы должны уйти от сиюминутных споров, а даже если они и есть, не делать из них вселенскую трагедию", - отметил глава российской дипмиссии.
После чего добавил, что это не даст поводов подтрунивать над отношениями двух стран: "Самое главное – мы должны подтвердить стратегию экономического взаимодействия".
"Эта встреча (премьеров России и Беларуси – Sputnik) будет также успешно на это работать", - подытожил Мезенцев.
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Источник: sputnik.by
12:14 09/03/2021
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