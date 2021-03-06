О своем решении уйти в стачку машинист по навивке канатов Николай Шевцов объявил публично — за день до забастовки выпустил видеообращение, а на завтра стал официально безработным еще перед началом рабочей смены.





— Я и еще более двухсот человек пытались создать ячейку независимого профсоюза у нас на заводе, но руководство предприятия и местные власти всячески пытались это дело приструнить, ставили нам палки в колеса. Наших активистов незаконно увольняют, сажают на сутки, пытаются как-то запугать. Я этого больше не могу терпеть. Я присоединяюсь к общенациональной стачке, — сказал в видеообращении Николай.





Напомним, ранее « Сильные Новости » рассказывали о попытке создать заводчанами на своем предприятии первички БНП, для чего выдвинули актив и отправили документы на регистрацию в местный райисполком. Из «списка одиннадцати» на заводе остались работать всего пятеро, большинство были уволены, как они говорят, по «политическим мотивам».





По словам Шевцова, о стачке он задумался гораздо раньше. Еще в октябре хотел поддержать народный ультиматум, объявленный Светланой Тихановской, но тогда был в отпуске, по выходу из которого понял, что «люди — терпилы».





— И сегодня наши заводчане кивают головой и пожимают плечами от заверений начальства, которое уже с этими совковыми «профлекциями» просто проходу не дает: «Потерпите, скоро будет легче, коронавирус отступит, вырастут продажи, подскочат и зарплаты». Да причем тут зарплаты?! Как это нам поможет вернуть убитых и вылечить искалеченных, как ваши «плюс 5% к окладу» смогут оправдать жестокость силовиков?!





— Выходит, что в вашем коллективе все приверженцы действующей власти?





— Нет, что Вы! «Ябатек» всего процента 3. Остальные — сторонники перемен, это 100%. Просто почему-то у них такое понятие, что эти перемены должен кто-то «на блюдечке» преподнести, сами не хотят что-то для этого делать. Вот именно поэтому наш путь к победе такой долгий и сложный — виновата наша «абыякавасць».





— А начальство свое к кому отнесете?





— Не знаю, как мастера и старшие мастера, а вот заместитель начальника цеха мой БЧБ-флаг на рабочей рубашке называл «фашистским».





Бывший заводчанин говорит, что его примеру собираются последовать еще несколько человек из коллектива.





— Понятно, что один или два человека в общей картине не сыграют большой роли. Сейчас в стачку уходят те, кто просто себя уважает и все еще не отчаялся в борьбе за лучшую жизнь.