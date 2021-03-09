Несмотря на кризис белорусские банки наращивают прибыль

По данным Национального банка РБ, при этом существенно сократилась величина их резервов по активам, подверженным кредитному риску: на 165,7 млн. рублей по сравнению с началом года — до 4 590,3 млн. рублей.





В январе прошлого года данные резервы не снизились, а выросли, то есть, увеличение прибыли в текущем году может объясняться перечислением средств из резервов в доходы.





При этом активы, подверженные кредитному риску, в январе не снизились по сравнению с началом года, а выросли на 311,1 млн. рублей, достигнув на 1 февраля 2021 года 71 898,1 млн. рублей.





Кроме прибыли, в январе увеличился и нормативный капитал банков: на 847,7 млн. рублей — до 13 080,8 млн. рублей. Резко вырос с начала года и их зарегистрированный уставный фонд: на 796,6 млн. рублей — до 6 601,6 млн. рублей.





Несмотря на рост нормативного капитала банков, его рентабельность в январе текущего года выросла до 0,8% с 0,7% в январе 2020 года.





В то же время, рентабельность нормативного капитала в расчете за год сократилась до 8,9% с 11% в январе прошлого года.





Рентабельность активов банков в январе текущего года осталась на уровне января прошлого года и составила 0,1%. Но рентабельность активов в пересчете на год снизилась до 1,2% с 1,5%.





Величина необслуживаемых активов в коммерческих банках за январь выросла на 119 млн. рублей и достигла 3 576,1 млн. рублей. Это примерно на 0,8 млрд. рублей больше, чем было на 1 февраля 2020 года. Но столь значительный рост необслуживаемых активов в значительной степени объясняется увеличением рублевого эквивалента валютной части активов из-за девальвации белорусского рубля.





Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, в январе 2021 года увеличилась всего до 5% с 4,8% по итогам прошлого года и 4,9% в январе прошлого года. Параметр достиг максимального значения с августа 2020 года. В Нацбанке считают, что текущая величина данного параметра является безопасной.