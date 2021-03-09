+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Месторождение Мурунтау в Узбекистане возглавило рейтинг мировых лидеров по добыче золота

По данным аналитического центра Kitco, составившего топ-10 месторождений по добыче золота в 2020 году, месторождение Мурунтау в Навоийской области заняло первую строчку рейтинга.


Горнодобывающий комплекс Мурунтау, расположенный в Узбекистане и состоящий из открытых рудников, по оценкам Kitco, произвел чуть более 2 миллионов унций золота в 2020 году, отмечается в сообщении.

Управляемый государственной компанией «Навои», рудник составляет более 3,3 км в длину, 2,5 км в ширину, почти 600 м в глубину. Учитывая потрясающую ресурсную базу, оцениваемую более чем в 150 миллионов унций, Мурунтау, вероятно, сохранит за собой титул крупнейшего золотого рудника в мире в ближайшем будущем, - говорится в отчёте центра.

Месторождение Мурунтау открыто в 1958 году советскими геофизиками Юрием Мордвинцевым и Петром Храмышкиным. Промышленная добыча золота здесь началась в 1969 году.

В рейтинге за Узбекистаном следуют месторождение "Карлин" в США и рудник "Олимпиада" в России.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане на золото приходится около 44% всего экспорта товаров (в 2019 году – 35%). Его рост в 2020 году составил 18%, что, в первую очередь, обусловлено ростом цены на мировом рынке.
Centralasia.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]