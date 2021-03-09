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Пособие на погребение сократилось больше чем на 180 рублей. С чем связано падение выплат

С 1 марта сократилось пособие на погребение, теперь выплаты составляют 1290 рублей. Эта сумма на 184,6 рубля меньше, чем месяцем ранее.

Пособие на погребение сократилось больше чем на 180 рублей. С чем связано падение выплат
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ritual-173.by
Информацию об этом размещают на сайтах райисполкомов. Сокращение размера пособия связано с падением средней зарплаты по стране, пишет finance.tut.by

Размер пособия на погребение зависит от средней зарплаты по стране. Оно равняется зарплате за позапрошлый месяц (то есть двумя месяцами ранее относительно месяца смерти).

В январе средняя зарплата снизилась на 184,6 рубля и составила 1290 рублей. На столько же упало и пособие на погребение в марте. Новый размер выплат будет действовать до этого месяца. Для сравнения: в феврале пособие на погребение было 1 474,6 рубля, а в январе — 1 300,5 рубля.

Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти.

При этом в случае смерти инвалида ВОВ, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед республикой, пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти, уточняют в ФСЗН.

К примеру, в Минске за 2020 год из бюджета ФСЗН было выплачено 20 238 пособий на погребение, сообщили ранее в городском управлении фонда. Для сравнения: в связи с рождением ребенка выплатили за прошлый год 21 809 пособий.

На какие еще выплаты влияет размер средней зарплаты
К средней зарплате привязаны также такие выплаты, как пособия на детей до 3 лет, размер которого сейчас пересматривают дважды в год — 1 февраля и 1 августа.

Рост этих выплат зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия. То есть падения размера этих выплат, как в случае с пособием на погребение, не предусмотрено.
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