+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Названы автомобили, которые меньше всего дешевеют через 5 лет после покупки

Эксперты аналитического агентства Kelley Blue Book определили топ автомобилей, которые меньше всего теряют в стоимости через 5 лет после покупки в автосалоне.

Среди компактов лучшим по этому показателю стал Subaru Impreza, за который на вторичном рынке спустя 5 лет эксплуатации можно запросить 43,1% от начальной цены дилера, пишет interfax.by
Toyota Camry, с 40,9%, назвали победителем в категории среднеразмерных авто.

Toyota RAV4 Hybrid, с 48,6%, - среди гибридов. Лучший электромобиль - Tesla Model X, за который можно выручить 47,3% от начальной стоимости, пишет interfax.by
В категории компактных SUV высшие строки рейтинга заняли Subaru Crosstrek (50,4%) и Subaru Forester (45%), компактных в люкс-категории - Porsche Macan (42%), субкомпактных - Volvo XC40 (37,3%), среднеразмерных - Kia Telluride (47%) и GMC Yukon (46,4%), роскошных среднеразмерных - BMW X7 (37,8%), больших люксовых внедорожников - Mercedes G-Class (48%).

Лучший минивэн - Toyota Sienna (44,7%).

В категории люкс исследователи выделили Lexus IS (38,4%) и Lexus LS (33%).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]