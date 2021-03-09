Чергинец рассказал о работе "Белавиа" в условиях пандемии









"Из-за пандемии десятки авиакомпаний обанкротились по всему миру. "Белавиа" же не останавливала свою работу ни на один день. Мы продолжали выполнять полеты, хоть это было и непросто. Делали акцент на транзитных перевозках, за счет этого выжили и продолжаем выживать. Сейчас даже идет небольшой рост. Надеюсь, мы вскоре восстановимся", - сказал Игорь Чергинец.





В частности, сегодня авиакомпания выполняет семь рейсов в неделю в Россию (пять - в Москву и по одному рейсу в неделю - в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону). "До пандемии мы выполняли более 150 рейсов в неделю. 7 рейсов и 150 - думаю, можно понять масштабы бедствия", - отметил он.





Как рассказал гендиректор, по ряду направлений "Белавиа" не только восстановила, но и увеличила количество рейсов. "Недавно были приняты решения по Вильнюсу и Таллину. Хотим больше летать в Варшаву, Узбекистан. Также мы открыли новое направление в Дубай, рейсы выполняем дважды в неделю. С конца марта планируем добавить третий рейс, так как это направление пользуется успехом", - пояснил Игорь Чергинец.





Что касается ближайших планов, основная задача, которая стоит перед компанией, - восстановить показатели до уровня 2019 года. "Также будем стараться выходить на новые рынки, как произошло с Дубаем. Добавлять большее количество рейсов, создавать лучшие стыковочные условия в Национальном аэропорту Минск для пересадки пассажиров с рейса на рейс. За счет этого будет расти число транзитных пассажиров и направлений", - добавил глава "Белавиа".





По его словам, сегодня флот авиакомпании составляет почти 30 самолетов. "В декабре мы получили новый Embraer E195-E2, весной ожидаем еще два самолета новейшего поколения - Boeing 737. Средний возраст наших воздушных судов составляет 10 лет. Это очень хороший показатель", - отметил Игорь Чергинец.