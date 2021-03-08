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«Прошлый год мы закончили с уровнем общей безработицы 4 процента. У нас достаточно высокий уровень занятости в целом населения — 83% в 2020 году. Это один из лучших показателей в мире, — заявил Андрей Лобович, первый замминистра труда, в эфире СТВ. — Зарегистрированных безработных у нас сегодня порядка 8-10 тысяч. 74 тысячи вакансий на сегодняшний день в электронном банке вакансий в открытом доступе». По его словам, есть и довольно высокооплачиваемые.





«За прошлый год оборот вакансий через наш Общереспубликанский банк вакансий составил порядка 500 тысяч, — рассказал Лобович. — Это те вакансии, которые заявляли наниматели. Если говорить по структуре, то порядка 60 % всех вакансий это вакансии по рабочим профессиям. Сегодня востребованы водители, продавцы, швеи, медицинские работники. В сельском хозяйстве это трактористы, доярки, специалисты ветеринарного профиля. Сегодня в банке вакансий более 9 тысяч вакансий с уровнем платы более 1000 рублей».





«За прошлую пятилетку около миллиона человек обратились в службу занятости, 740 тысяч мы трудоустроили с помощью государственной службы занятости, порядка 40 тысяч прошли переобучение, обучение по новым профессиям, — уверяет замминистра. — То есть мы дали людям возможность получить новую профессию, которая востребована на том или ином рынке труда на конкретной территории. Около 9 тысяч безработных с помощью безвозмездной субсидии открыли свое дело. Субсидия сегодня составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. Она выдается безработному после рассмотрения бизнес-плана, который он составляет».





По официальным данным, самый низкий уровень безработицы в Минске и Гродненской области — 3,3—3,4%, а самый большой уровень безработицы за прошлый год в Могилевской области — 5,2%. При этом уровень занятости в регионах колеблется от 81 до 84% примерно — таковы данные Минтруда. Есть отдельные районы, где ситуация может быть чуть хуже, чем в целом.