Прогноз по валютам: чем отличаются планы на весну у евро и доллара





- Основным внешним фактором прошедшей недели было заметное падение европейской валюты. Валютная пара евро/доллар снизилась с 1,2150 до 1,1950, или на 1,6%.





Соотношение доллара и российского рубля не изменилось - к концу недели осталось на отметке 74,4.





Евро к концу недели снизился с 90,4 до 88,9 российского рубля, или на 1,6% .





В результате к белорусскому рублю доллар и российский рубль незначительно подорожали, а евро заметно подешевел.





Доллар вырос на 0,18%. Евро за неделю снизился на 1,47%. А российский рубль, как и доллар, вырос на 0,18%.





В итоге подешевевший евро утянул стоимость валютной корзины вниз. После двух недель роста она снизилась на 0,15%.





Кстати, в середине недели российский рубль успел обновить свой максимум с начала этого года.





На наступающей неделе может быть продолжена тенденция снижения евро к другим мировым валютам.





В этом случае доллар может подрасти до 2,62 белорусского рубля.





Евро может снизиться до 3,07 белорусского рубля.





А российский рубль может подорожать до 3,52 белорусского рубля за 100 российских.