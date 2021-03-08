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Миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета

Французский миллиардер и политик Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате авиакатастрофы, сообщают парижские СМИ.

Частный вертолёт, на борту которого находился 69-летний Дассо, потерпел крушение в департаменте Кальвадос. Пилот также погиб.


Оливье Дассо - старший сын скончавшегося несколько лет назад бизнесмена Сержа Дассо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в твиттере выразил соболезнования в связи с гибелью Дассо, пишет interfax.by
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