+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Миорском районе запасли удобрений еще меньше, чем в Браславском

Накануне посевной сельхозорганизации Миорского района имеют всего 4% от необходимого объема минеральных удобрений.


Трактор вносит удобрения на поля. Фото pixabay.com

Хозяйства района смогли запасти всего 302 тонны минеральных удобрений. Азотных туков накоплено 153,8 тонны, что составляет 6% от необходимого для внесения на поля весной.

В целом району необходимо изыскать на покупку удобрений 7198 рублей, в том числе 4683 рубля – на азотные, такие цифры приводит газета «Міёрскія навіны» по итогам заседания в райисполкоме (скорее всего, имеется ввиду «тысяч рублей» — ред.). Удобрения Миорщина собирается закупать в Витебском облагросервисе.

Напомним, что похожая ситуация с накоплением минеральных удобрений и в Браславском районе: там в наличии 460 тонн минеральных удобрений, что составляет 5,3% от необходимого объема.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]