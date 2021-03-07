+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Блинный индекс-2021, или На сколько в Бресте подорожало главное блюдо Масленицы за последние пять лет

Неделя с 8 по 14 марта – масленичная. «БГ» по традиции в преддверии Масленицы решила подсчитать, во сколько обойдутся сами блины и популярные начинки.


За основу мы взяли традиционный рецепт блинов на молоке. Итак, нам понадобится: 1 литр молока, 6 яиц, 400 г муки, 50 г сахара, 100 мл подсолнечного масла и 200 г сливочного. В качестве начинок выбрали несколько на любой вкус и кошелек: сметану, творог, красную икру и сгущенку.

По самым скромным подсчетам «БГ», это небольшое блинное меню обойдется в 29,57 рубля. При средней зарплате по Брестской области в 1 088,1 рубля ее житель сможет себе позволить так «покутить» 36 раз.


Конечно, можно обойтись и без начинки или выбрать одну – более скромную. А можно и вовсе не заморачиваться и купить готовые замороженные блины с начинками. Их можно найти в брестских магазинах по цене от 6,09 до 7,37 р за кг.


В сравнении с ценами 5-летней давности, общая стоимость масленичного меню поднялась на 23%. Подробнее можно увидеть в таблице ниже.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]