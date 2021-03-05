+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Умер учредитель и генеральный директор буровой компании «Дельта» Николай Черношей

Ночью 5 марта в возрасте 69 лет умер учредитель и генеральный директор гомельской буровой компании «Дельта» Николай Черношей.

Николай Черношей. Фото: dneprovec.by

Как рассказали знакомые Черношея «Флагштоку», его смерть связана с осложнениями от COVID-19, который обнаружился у бизнесмена после участия во Всебелорусском народном собрании.

Николай Черношей — один из самых успешных бизнесменов страны. В 1990-х в Речицком районе он основал фирму по бурению колонок под воду «Дельта», которая со временем превратилось в ведущего экспортера строительных услуг международного масштаба. Предприятие на протяжении 30 лет является передовым в области свайного фундаментостроения. За годы работы компания приняла участие в строительстве таких объектов как мост через реку Сож, реконструкция «Лебяжьего пруда», МКАД, Штаб-квартира НОК, а также знаменитый гомельский флагшток.

Компания «Дельта» неоднократно признавалась лучшей в отрасли строительства, а Черношей удостаивался множества наград.
Gomel.today
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]