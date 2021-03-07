Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уведомила белорусские власти о необходимости соблюдать право Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке ЕАЭС требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны.





Белорусскому правительству предложено в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать ЕЭК о принятых мерах.





Напомним, власти рекомендуют ритейлерам по итогам 2021 обеспечить долю продовольственных товаров отечественного производства в объеме розничного товарооборота на уровне не ниже 80−85%. Кроме того, белорусские товары следует выкладывать в магазинах «в визуально и физически доступных местах».









В феврале Александр Лукашенко критиковал торговые сети за недостаточное количество отечественных товаров на полках.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: как могут отреагировать белорусские власти на требование ЕЭК и к каким последствиями приведет его выполнение.





«Это противоречит экономической философии Лукашенко»





Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что белорусские власти «не согласятся выполнять требование ЕЭК».





«Это противоречит экономической философии Лукашенко. Ведь тогда нужно отказываться и от импортозамещения, и от других подобных вещей. Если бы Беларусь и Россия подписали дорожные карты по углублению интеграции, тогда, может быть, с этим требованием согласились бы. А так – нет», – сказал Марголин.





Сегодня в Беларуси непростая экономическая ситуация. А ЕЭК возглавляет белорус Михаил Мясникович. Неужели он не мог ничего сделать, чтобы обойтись без выдвижения требования?





«Мясникович – не глупый человек, с большим опытом руководства экономикой, ему уже за 70 лет. Наверное, карьерные соображения над ним уже не давлеют, скоро на пенсию. Он сейчас находится в таком состоянии, когда может говорить все, что думает, не оглядываясь на страну своего происхождения», – считает Марголин.





Это не единственная претензия за стороны России в адрес Беларуси на этой неделе. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ужесточить условия поставок цветов из нашей страны. Почему в тяжелой экономической ситуации, в которой оказались белорусские власти, Москва не только не помогает им, но и хочет ликвидировать прежние правила?





«Во-первых, Россия должна думать о своих предпринимателях. Во-вторых, часто речь идет вообще, по сути, о контрабандных поставках. Причем все прекрасно понимают, что в Беларуси ими занимаются не отдельные контрабандисты, а приближенные к власти структуры. Стимулируемая государством контрабанда сильно влияет на соответствующие отрасли российской экономики», – отметил Марголин.



«Рыльце у белорусских властей в пушку»





Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что требование ЕЭК законно.





«Власти насильно принуждают розничную торговлю покупать продукцию определенных белорусских производителей. Безусловно, это нарушение норм свободной торговли. Естественно, если Беларусь требует равных условий со стороны других стран-участниц ЕАЭС, то должна эту норму ликвидировать. Эпоха жесткого изоляционизма и протекционизма заканчивается», – сказал Романчук.





К чему приведет выполнение требования ЕЭК?





«Когда существующую норму ликвидируют, мы увидим, что многие белорусские производители, которые по разнарядке имели места на полках белорусских магазинов, являются неконкурентоспособными – ни по цене, ни по качеству. А главными их конкурентами выступают российские товары. От нормы нужно отказывать во имя белорусского производителя», – считает Романчук.





Впрочем, по мнению экономиста белорусские власти будут пытаться уклониться от реального выполнения требования ЕЭК.





«Одно дело сказать, другое – сделать», – отметил экономист.





Почему белорусским властям не помог Мясникович?





«Такие меры жесткого регулирования в России или Армении не применимы. Это рудимент советской эпохи. Поэтому даже Мясникович, который, я думаю, и так микширует многие вопросы в пользу Беларуси, не в состоянии противостоять законному требованию стран-участниц ЕАЭС. Это настолько вопиющие нарушения общих правил и норм, что ЕЭК не могла промолчать. Рыльце у белорусских властей в пушку, они сделали Беларусь одной из самых закрытых стран, не пускают сюда даже российские товары», – считает Романчук.





По мнению экономиста, отмена существующей нормы пойдет во благо белорусским потребителям.





«Чем быстрее белорусские производители поймут, что манная небесная для них заканчивается, тем лучше будет и им, и потребителям», – полагает Романчук.