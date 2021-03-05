Назначен новый директор Могилевского вагоностроительного завода





Андрей Прокопенко работает на предприятии с апреля 2010 года. Был принят на должность начальника технологического отдела, в мае 2011-го стал главным технологом, а с декабря 2017-го вступил в должность заместителя главного инженера по технической политике, работает на предприятии с апреля 2010 года. Был принят на должность начальника технологического отдела, в мае 2011-го стал главным технологом, а с декабря 2017-го вступил в должность заместителя главного инженера по технической политике, пишет Mogilevnews.





Также на встрече с трудовым коллективом предприятия, на которой присутствовали заместитель гендиректора по организации труда, кадровой политике и идеологии и помощник гендиректора по управлению субъектами собственности ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Павел Минич и Виктор Шкуратенко, Петр Соловьёв осветил основные тезисы, которые были выработаны в ходе работы VI Всебелорусского народного собрания, и озвучил особенности развития государства на ближайшие годы.