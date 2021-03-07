



Белорусские нефтепродукты начали поставлять в российские морские порты. Такая информация размещена на сайте Министерства транспорта России, – сообщает БЕЛТА.





5 марта для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» морского порта Усть-Луга несколькими составами отправлено более 5.000 тонн белорусского бензина. Отправителем выступило ОАО «Мозырский НПЗ».





В Минтрансе РФ также рассказали, что 6 марта с Мозырского НПЗ отгружена партия мазута общим объемом 3,6 тыс. т с перевалкой в АО «Петербургский нефтяной терминал», морской порт Санкт-Петербург.





Поставки состоялись в соответствии с подписанным 19 февраля межправительственным соглашением об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты.