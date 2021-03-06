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Против основателя компании McAfee возбудили дело за мошенничество с криптовалютами

Основатель компании McAfee, которая является одним из лидеров производства антивирусного программного обеспечения, Джон Макафи получил официальное обвинение в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег в криптовалютных схемах.

Об этом говорится в сообщении Reuters в пятницу, передает Укринформ.

«Американские власти обвинили Макафи и его охранника Джимми Гейла Ватсона-младшего в использовании большого количества фолловеров в Твиттере, чтобы искусственно завысить цены на «альткоины» с помощью так называемой схемы накачки и сброса, а также в сокрытии платежей, полученных Макафи», - говорится в сообщении.
По информации Минюста США, Макафи и его подельники получили от реализации этих схем более $13 миллионов. Обвинение рассматривается в федеральном суде Манхэттена.


В то же время Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала соответствующие гражданские обвинения в связи с примененными схемами.
Как сообщалось ранее, Джон Макафи находится под стражей в Испании после того, как его арестовали с обвинениями уклонение от уплаты налогов. Джимми Ватсон был арестован в четверг в штате Техас, США.
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