В культурно-деловом квартале «К21» открыли первый в Минске веганский супермаркет Vegetus, пишет telegraf.by Внутри – рай для тех, кто живет без мяса и молока: тысячи vegan-friendly продуктов. «Здоровые» магазины такого формата можно встретить только в Берлине.









В Беларуси вегетарианства придерживаются около 5% белорусов, а это почти полмиллиона человек. Фуд-индустрия лихо пытается поспеть за спросом: в веганском супермаркете собрали более 2500 видов продуктов без мяса, молока и сахара. Говорят, еще год назад такое и представить было сложно – столько просто не выпускали.









Супермаркет находится в здании на пересечении улиц Кальварийской и Дрозда – слева от арки-портала во внутренний дворик «К21»

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