7 из 10 продаваемых в Европе Volkswagen в 2030 году будут электромобилями
Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) намерен довести долю автомобилей с электрическими двигателями под этим брендом в общем объеме продаж в Европе до более чем 70% к 2030 году.
Ранее эта цель составляла 35%, отмечает The Wall Street Journal.
В Китае и США компания планирует добиться того, чтобы доля продаж электромобилей к 2030 году на этих рынках превышала 50%.
Тем не менее VW планирует дальнейшее развитие парка машин с двигателями внутреннего сгорания, пишет interfax.by
"Нам все еще на какое-то время нужен двигатель внутреннего сгорания, но с максимальной эффективностью", - сказал Ральф Брандштеттер, возглавляющий в компании бренд Volkswagen.
Котировки акций компании растут на 1% на торгах в пятницу. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 35% и превышает сейчас 102 млрд евро. Фондовый индекс DAX за этот период прибавил 4,9%.
15:42 06/03/2021
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