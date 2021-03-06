+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Украина назвала сроки отделения от российской и белорусской энергосистем

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил о полном отказе Киева от российской и белорусской энергосистем в 2022 году.


Витренко уточнил, что «процесс синхронизации выходит на финишную прямую, в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система) Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы».

По данным украинского энергетика, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии).

Витренко пояснил, что присоединение к ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

Министр подчеркнул, что украинские власти понимают, что имеется проблема с поставками на Украину электричества из Европы при пиковых нагрузках, поэтому изучают возможность строительства новых генерирующих мощностей для обеспечения потребности страны, пишут Аргументы недели.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]