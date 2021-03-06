



Витренко уточнил, что «процесс синхронизации выходит на финишную прямую, в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система) Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы».





По данным украинского энергетика, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии).





Витренко пояснил, что присоединение к ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить действенные прозрачные европейские правила и процедуры.





Министр подчеркнул, что украинские власти понимают, что имеется проблема с поставками на Украину электричества из Европы при пиковых нагрузках, поэтому изучают возможность строительства новых генерирующих мощностей для обеспечения потребности страны, пишут Аргументы недели.







