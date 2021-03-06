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Тихановская созвонилась с гендиректором Yara International и призвала к давлению на «Беларуськалий»

Светлана Тихановская созвонилась с генеральным директором норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, сообщает пресс-служба экс-кандидата в президенты.

При разговоре присутствовали представители норвежского партнера «Беларуськалия» и Офиса Светланы Тихановской. Тихановская рассказала Свейну Торе Хользетеру, директору Yara International, о фактах репрессий против стачкома «Беларуськалия», а также о вопросах техники безопасности на предприятии, пишет news.tut.by

— Тихановская призвала норвежскую компанию оказать давление на руководство «Беларуськалия», а также сделать конкретные и ощутимые шаги для того, чтобы остановить репрессии против членов стачкома предприятия, — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

Напомним, норвежцы дважды приезжали в Беларусь для изучения ситуации (18 сентября и 10 декабря) и проводили переговоры с руководством «Беларуськалия».

18 декабря гендиректор Yara встретился с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Стороны обсудили репрессии в отношении шахтеров и условия работы на предприятии.

Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.

По словам гендиректора, порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден, будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.

Пресс-служба Тихановской отметила тогда, что с момента начала забастовки в августе на «Беларуськалии» уволили 55 сотрудников, рабочие получили в сумме более 330 суток административного ареста.

Ранее независимые профсоюзы заявили, что выступают не за разрыв контракта с норвежской компанией Yara, а за соблюдение прав трудящихся на «Беларуськалии».
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