Назначен новый председатель правления Банка развития
Назначен новый председатель правления Банка развития. Это Александр Егоров, работавший заместителем председателя правления Беларусбанка.
Как сообщает БЕЛТА, Егорова коллективу представил премьер-министр Роман Головченко. Он рассказал, что решение о назначении принял наблюдательный совет банка, а согласовал его руководитель государства.
Александр Егоров начнет выполнять свои обязанности с 9 марта.
Напомним, Банк развития возглавлял Андрей Жишкевич. В 2018-м он сменил ставшего премьером Сергея Румаса.
09:29 06/03/2021
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