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Назначен новый председатель правления Банка развития

Назначен новый председатель правления Банка развития. Это Александр Егоров, работавший заместителем председателя правления Беларусбанка.

 Как сообщает БЕЛТА, Егорова коллективу представил премьер-министр Роман Головченко. Он рассказал, что решение о назначении принял наблюдательный совет банка, а согласовал его руководитель государства.

Александр Егоров начнет выполнять свои обязанности с 9 марта.

Напомним, Банк развития возглавлял Андрей Жишкевич. В 2018-м он сменил ставшего премьером Сергея Румаса.
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