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Экспортное агентство должно заработать в Беларуси уже в этом году

В Беларуси в этом году появится экспортное агентство, сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время заседания коллегии ведомства в пятницу.

"На основе предложений Минэкономики развернута работа по созданию экспортного агентства. Это полноценное "одно окно" по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров. В этом году агентство обязательно должно заработать в полную силу. Мы окажем всю необходимую методологическую помощь", - сказал Чеботарь. Его цитирует госагентство БелТА.

Недавно был принят указ №39, который предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции. В частности, отменена минимальная сумма предоставления экспортных кредитов, расширен список банков и страховых организаций, работающих с экспортерами.
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