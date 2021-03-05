Нацбанк: белорусы покупают больше валюты, чем сдают в банки

Такая информация появилась на сайте Нацбанка, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Согласно данным финансового учреждения, за эти два месяца физические лица купили в наличном и безналичном виде 1 млрд 523 млн долларов. При этом в банки они сдали 1 млрд 322 млн долларов. Чистая покупка предприятиями за этот период составила 127 млн долларов.





Субъекты хозяйствования купили валюты на 3 млрд 863 млн долларов в эквиваленте и продали 3 млрд 735 млн.





Нерезиденты купили валюты на более чем 28 млн долларов, а продали 162 млн долларов. Чистая продажа валюты в итоге составила 134 млн долларов.