Евро и российский рубль отправились искать дно

Курс доллара поднялся на 0,0025 BYN до 2,6105 BYN/USD.





В ходе торгов текущей недели курс доллара существенно колебался. По итогам торгов во вторник 2 марта доллар поднимался до максимума за 25 дней, но по итогам недели подорожал всего на 0,0048 BYN.





Курс евро обвалился на 0,0220 BYN до 3,1197 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 39 дней.





Стоимость евро за неделю рухнула на 0,0465 BYN. Существенное снижение евро связано с тем, что на международном валютном рынке евро значительно подешевел к доллару.





Курс российского рубля рухнул на 0,0248 BYN до 3,5091 BYN/100 RUB. За два дня стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,0362 BYN, но по итогам недели она подорожала на 0,0063 BYN.





Итоги первой недели марта на валютном рынке РБ

На первой весенней неделе белорусский рубль незначительно девальвировался к доллару и российскому рублю, но значительно укрепился к евро:





курс доллара +0,0048 BYN (+0,18%);

курс евро −0,0465 BYN (−1,47%);

курс российского рубля +0,0063 BYN (+0,18%);

корзина валют −0,16%.





Центробанк России

За полчаса до полудня на бирже в Москве средневзвешенный курс доллара подскочил на 64 копейки до 74,4275 российских рублей.









Средневзвешенный курс евро к этому же моменту снизился на 17 копеек до 88,77 российских рублей — минимума за 2,5 месяца.