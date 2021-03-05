Беларусь превращается во внешнеторговый придаток России

11 февраля глава МИД сообщил, что в современных реалиях целесообразно изменить формулу экспорта по принципу «треть — треть — треть», когда по трети поставок приходится на ЕАЭС, Евросоюз и страны дальней дуги, пишет banki24.by





По мнению Макея, более правильным будет сконцентрировать половину экспорта на первом векторе — рынке ЕАЭС, а оставшуюся половину разделить между ЕС и странами дальней дуги.





До 2021 года власти хотя бы на словах пытались диверсифицировать внешнюю торговлю Беларуси по этой самой формуле «треть — треть — треть», так как зависимость от российского рынка была и остается колоссальной на протяжении двух десятилетий.





Итоги 2020-го показали, что без структурных реформ в экономике распределение внешнеторговых потоков практически не сдвинулось с мертвой точки. Доля РФ в обороте торговли товарами составила 47,9% против 49,3% годом ранее. Небольшое снижение удельного веса обеспечило падение цен на нефтяном и прочих сырьевых рынках.





При этом весь Евразийский экономический союз (ЕАЭС) дал в 2020-м 49,5% торговли товарами Беларуси. Иными словами, на долю Казахстана, Армении и Кыргызстана пришлось всего 1,6%. Для сравнения: Литва, которая не входит в экономические объединения с Беларусью, сформировала 2,2% торгового оборота нашей страны.





Можно сказать, что Беларусь развивает внешнюю торговлю внутри ЕАЭС разве что с Россией. Иначе крайне затруднительно прокомментировать тот факт, что Литва без всяких союзных интеграций отхватила больший кусок, чем аж 3 страны-евразийки.





Известно, что с 2021 года Беларусь отказалась заключать долгосрочные контракты о перевалке нефтепродуктов в порт Клайпеды. Тем интереснее будет наблюдать, смогут ли казахи с армянами и кыргызами хотя бы за счет этого спустить литовцев с внешнеторгового пьедестала.





По данным литовской стороны, нефтепродукты, которые Белорусская нефтяная компания экспортировала через Клайпеду, в последние годы составляли 3,1% погрузок порта и 2,4% перевозок по железной дороге. Поскольку перевалка калийных удобрений пока остается нетронутой, возможный экономический ущерб для Литвы от действий Беларуси вряд ли будет значительным.





Основу белорусских поставок в страны ЕС и Великобританию составляют нефтепродукты, выработанные из российской нефти. Благодаря этому за 2020 год доля ЕС в товарной торговле достигла 19,4%, а доля Соединенного Королевства — 1,6%.





Другое дело, что поставки в подавляющем большинстве имеют трейдерский характер. В зеркальной статистике Великобритании и ЕС практически не видно импорта углеводородов из РБ.





Нефтетрейдеры типа Vitol, Trafigura и Glencore переформатируют партии в удобных им географических точках (порты Роттердам — Амстердам — Антверпен и т. п.), а куда реально идут и где потребляются нефтепродукты остается только догадываться.





Так что и 21% товарной торговли с Евросоюзом и британцами — это изрядный комплимент и большое преувеличение возможностей белорусской экономики.





Не исключено, что настоящие (а не бумажные) внешнеторговые связи с Россией достигают критических 60%. После перенаправления нефтепродуктов и калийных удобрений в порты РФ на Балтике эта доля только повысится.