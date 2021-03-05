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ЗВР Беларуси продолжают таять

Международные резервные активы на 1 марта 2021 года, по предварительным данным, составили 7 114,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка.


Ранее стало известно, что золотовалютные резервы республики в январе стали меньше на ощутимые 265 миллионов долларов или на 3,5%. В феврале они прохудились еще на 88,9 миллиона долларов или 1,2%, передает sputnik.by

Регулятор объяснил это тем, что в феврале произошло плановое погашение государственных долгов на общую сумму около 250 миллионов долларов. Помимо этого, Нацбанк продавал валюту на бирже и наблюдалось снижение стоимости монетарного золота.

"При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее ЗВР удавалось пополнять за счет поступлений средств от внешнеэкономической деятельности в бюджет страны, а также госзаймов - продажи гособлигаций, номинированных в иностранной валюте.

В прошлом году белорусские власти значительно смягчили денежно-кредитную политику и решили снизить пороговое значение резервов до отметки в 6 миллиардов долларов.

Таким образом до критической отметки осталось чуть более 1 млрд долларов. Эта сумма исчезнет в мгновение ока, если в Беларуси повторится ситуация наподобие той, что была после выборов в августе-сентябре - тогда Нацбанк потратил на поддержание курса более миллиарда долларов.
"Белорусский партизан"
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