



Борьба с зарплатами "в конвертах" вышла на новый этап​ / Еврорадио









Налоговики, выявив такие выплаты, могут не взимать подоходный налог с работника, которому платили зарплату "в конверте", передает Еврорадио. Но только если он сам им расскажет о таких выплатах. В таком случае налог будет платить наниматель.





Если же работник, которого налоговики подозревают, откажется рассказывать о зарплатах "в конверте", его попросят отчитаться по доходам и расходам. При превышении по расходам придется пояснить происхождение денег. Если человек откажется, ему придется заплатить налог с суммы превышения.





О борьбе с зарплатами "в конвертах" 1 марта говорил Александр Лукашенко, принимая председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова. Он требовал ввести ответственность для тех, кто получает такие зарплаты. В тот же день Герасимов сообщил журналистам, что таких лиц будет ждать административная ответственность.