«Лукашенко придал импульс». Почему в Беларуси рушатся торговые сети?

UDF.BY поинтересовался у экспертов: что происходит с белорусским ритейлом, стоит ли искать в проблемах торговых сетей что-то общее?





«Торговля начинает сводить концы с концами»





Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF.BY отметил, что торговые сети переживают очередной этап развития.





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«В прошлом торговые сети росли в ущерб интересам небольших частных магазинов, которые проигрывали им конкуренцию по ассортименту и ценам. Выжили в основном магазины частников «в шаговой доступности». Присутствие торговых сетей росло, как и конкуренция между ними, и сейчас идет новый этап: более успешные торговые сети начинают давить менее успешные и поглощать их», – сказал Желиба.





Он считает, что сеть Bigzz проиграла конкуренцию.





«Магазин этой сети рядом с моим домом. Даже внешне там были небольшие очереди по сравнению с другими магазинами, ассортимент оставлял желать лучшего. Поэтому неудивительно, что сеть может исчезнуть, как некогда был поглощен «Рублевский», – сказал Желиба.





У других торговых сетей могли быть иные причины проблем.





«Например, Green упомянул на Всебелорусском собрании Лукашенко, который сказал, что сеть мало торгует белорусской продукцией», – напомнил Желиба.





Но видит он и общие причины проблем у частных торговых сетей.





«Общее, наверное, есть: торговля начинает сводить концы с концами. Экономическая в стране ситуация известна, рентабельность торговли у нас невысокая, со стороны покупателей есть снижение спроса. И, наверное, начинает сказываться новое отношение Лукашенко к частному бизнесу. Он дал на ВНС импульс: «вырезать» торговлю, которая не отвечает требованиям властей», – считает Желиба.





Власти озабочены тем, что белорусы покупают меньше отечественных продуктов. Есть ли здесь вина крупных торговых сетей?





«В Беларуси всегда были нормы, устанавливающие процент товаров отечественного производства на полках магазинов, а также ассортимент белорусских изделий. Торговля старается их соблюдать, хотя эти нормы – это, конечно, антирынок. Наши предприятия должны стремиться к конкурентоспособности своей продукции, а не уповать на административные меры и тепличные условия», – отметил Желиба.





«Идет передел рынка по соображениям политической и гражданской лояльности»





Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что в Беларуси идет передел рынка.





Фото: svaboda.org





«И передел этот идет не столько по экономическим соображениям, сколько по соображениям политической и гражданской лояльности, выполнения определенных требований власти. Те люди, которые заходили в розницу с большими деньгами, понимали, что в Беларуси есть Совок/Госплан – система беправия или система с очень серьезными дефектами права. Но если они рассчитывали на то, что всегда смогут договориться с номенклатурой, со своими крышами, то ошибались. Не получилось, как в свое время не получилось у Чижа, не получилось у Муравьева, который купил мотовелозавод», – сказал Романчук.





Экономист объяснил, как на ситуацию смотрит руководство страны.





«Логика системы Лукашенко такова: среди бизнесменов у него нет никаких друзей, партнеров, союзников, а есть люди, выполняющие определенные экономические функции. Не выполнили одни – будут выполнять другие», – отметил Романчук.





По его мнению, «количество желающих не сокращается».





«Не удивлюсь, если бывшие отставные генералы и полковники окажутся в числе учредителей и управляющих торговых сетей, как это было с многими коммерческими структурами, включая «Белтаможсервис» и «Бремино-групп», – сказал Романчук.













Виноваты ли крупные торговые сети в том, что белорусы все больше покупают импортные товары?





«Беларусь – одна из самых протекционистских и закрытых в торговле стран. У нас по сути дела в отношении импорта выстроен железный занавес. И тот факт, что при этом доля отечественных товаров сокращается и увеличивается доля прежде всего российских, говорит о том, что даже в рамках ЕАЭС, в рамках ограниченной и усеченной конкуренции белорусская модель производства проигрывает», – считает Романчук.





Экономист добавил:





«Мотивация у государственных производителей и руководителей предприятий в Беларуси совершенно другая, чем у частных собственников в России: освоить ресурсы, дать валовые показатели, отчитаться об отгрузке продукции, получить премиальные, а не делать капитализацию и проводить качественный маркетинг. Чем лучше будет в Беларуси работать руководитель, тем больше вероятность, что его переведут на другую работу или нагрузят, например, четырьмя колхозами».