Петришенко: Расходы на пенсию в 2020 году превысили 9% ВВП

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Каждый четвертый житель Беларуси сегодня является получателем пенсионных выплат. В итоге в 2020 году расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили 13,3 млрд рублей, что более 9% ВВП», — сообщил Петришенко, пишет БелТА.





Он также отметил, что, несмотря на непростые экономические условия, власти не допустили снижения покупательной способности пенсий. Рост таких выплат в реальном выражении обеспечен на уровне 4%.





Ранее на VI Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко анонсировал реформу пенсионной системы. Он отметил, что «видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки», но при этом поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каждому работающему гарантированно увеличить будущие выплаты.







