+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Петришенко: Расходы на пенсию в 2020 году превысили 9% ВВП

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, выступая на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты, рассказал, как в прошлом году сработала пенсионная система в стране.


Фото: Office Life

Каждый четвертый житель Беларуси сегодня является получателем пенсионных выплат. В итоге в 2020 году расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили 13,3 млрд рублей, что более 9% ВВП», — сообщил Петришенко, пишет БелТА.

Он также отметил, что, несмотря на непростые экономические условия, власти не допустили снижения покупательной способности пенсий. Рост таких выплат в реальном выражении обеспечен на уровне 4%.

Ранее на VI Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко анонсировал реформу пенсионной системы. Он отметил, что «видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки», но при этом поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каждому работающему гарантированно увеличить будущие выплаты.
пенсии, пенсионная система
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]