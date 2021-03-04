В рейтинге платных дорог Европы Беларусь попала на восьмое место
Благодаря высокой стоимости проезда для иностранцев по трассе «Брест-Минск», Беларусь попала в первую десятку стран Европы по ценнику перемещения по дорогам.
Британская компания Northgate сопоставила стоимость платного проезда в 26 странах Европы и составила свой рейтинг дороговизны дорог. Беларусь в нем занимает 8-е место. Стоит гордиться этим или огорчаться - решайте сами.
По данным Northgate, ценник проезда по дороге М-1/Е-30 «Брест-Минск» - 21,64 британских фунтов.
Для сравнения, проезд через почти 6-километровый тоннель Большой Сен-Бернар, соединяющий Швейцарию и Италию, стоит 22,85 фунта. Тоннель занял 7-е место. А 9-е место оказалось у польской «автострады свободы» A2 от Варшавы до границы Германии - 16,72 фунта.
Россия в рейтинге с трассой М-4 заняла 10-е место с ценником 16,16 фунтов.
Самым дорогим, судя по рейтингу, является платный проезд от Парижа до Марселя - 52,59 британских фунта.
Отметим, что в рейтинге рассматривались лишь тарифы проезда по дорогам для «семейных автомобилей». Тарифы для грузовиков не учитывались.
Александр Войтович, Thinktanks.by
08:50 05/03/2021
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