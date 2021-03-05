



Роман Шлейнов. При этом суть претензий неизвестна, как и сумма требований, В заявлениях ответчиками указаны Bloomberg, «Издательский дом «Новая газета», в качестве соответчика автор Максим Авербух, и издание «Важные истории», соответчик — редактор. При этом суть претензий неизвестна, как и сумма требований, пишет msk.ru. В «Новой газете», в частности, отметили, что иски еще не получали — подобные истцы уведомляют общественность раньше, чем ответчика. В карточках дел говорится, что «Роснефть» подала заявления «об установлении фактов, имеющих юридическое значение».





Агентство РИА Новости отмечает, что с такой формулировкой арбитражные суды часто регистрируют иски о защите деловой репутации. В конце февраля в «Новой газете» вышел материал Авербуха под названием «Сечин спешит на выручку» с анализом финансовых результатов Роснефти и других мировых нефтяных компаний за прошлый год. «Важные истории» месяц назад опубликовали материал о сделке по покупке Роснефтью в 2014 году доли в итальянском производителе шин Pirelli.





В «Роснефти» подтвердили РИА Новости факт подачи исков, однако пока не уточнили суть споров.