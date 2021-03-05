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Компания «Роснефть» подала иски к американскому агентству Bloomberg и изданиям «Новая газета» и «Важные истории»

Иски со стороны «Роснефти» обнаружили в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.


В заявлениях ответчиками указаны Bloomberg, «Издательский дом «Новая газета», в качестве соответчика автор Максим Авербух, и издание «Важные истории», соответчик — редактор Роман Шлейнов. При этом суть претензий неизвестна, как и сумма требований, пишет msk.ru. В «Новой газете», в частности, отметили, что иски еще не получали — подобные истцы уведомляют общественность раньше, чем ответчика. В карточках дел говорится, что «Роснефть» подала заявления «об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Агентство РИА Новости отмечает, что с такой формулировкой арбитражные суды часто регистрируют иски о защите деловой репутации. В конце февраля в «Новой газете» вышел материал Авербуха под названием «Сечин спешит на выручку» с анализом финансовых результатов Роснефти и других мировых нефтяных компаний за прошлый год. «Важные истории» месяц назад опубликовали материал о сделке по покупке Роснефтью в 2014 году доли в итальянском производителе шин Pirelli.

В «Роснефти» подтвердили РИА Новости факт подачи исков, однако пока не уточнили суть споров.
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