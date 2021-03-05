Серпы и смартфоны. Каких отечественных товаров не хватает белорусам





На 2021 год ведомство расширило перечни товаров, предлагаемых в рамках импортозамещения и расширения ассортимента к освоению их производства белорусскими производителями.





Вырос как перечень товаров, которые хотя и производятся в стране, но их не хватает или по качеству они уступают импорту, так и перечень товаров, которые поступают исключительно из-за границы, но их выпуск в Беларуси был бы, по мнению МАРТ, целесообразен.





Первый перечень теперь насчитывает 134 позиции, хотя в прошлом году он состоял из 128 товаров.





По сравнению с прошлым годом из него исчезли бытовые посудомоечные машины, электрические мультиварки, кухонные ножи и контейнеры для игрушек. Посудомоечные машины и мультиварки переместились в перечень товаров, которые не производятся в стране.





Среди них оказались, например, светильники настольные «с гибкой ножкой, плавным изменением яркости, возможностью регулировки в двух различных плоскостях». Мыло хозяйственное, обладающее «отбеливающим и пятновыводящим эффектом», краски (красители) для волос «различной цветовой гаммы, с повышенным циклом смывания, с устойчивым эффектом закрашивания седины».





К новым товарам, которых не хватает или к которым есть вопросы по качественным характеристикам, добавились также электросоковыжималки, отбеливатели, детские туалетные горшки в виде игрушек, уголки для укладки керамической плитки, скрепки канцелярские, палки для скандинавской ходьбы, наколенники и садовая мебель из искусственного ротанга.





По-прежнему в этом перечне находятся, например, топоры-колуны и просто топоры, косы, штопоры, зонты, расчески и щетки массажные, влажные салфетки, бигуди, клеенка столовая, клюшки, гантели, а также телевизоры и легковые автомобили.





МАРТ хотел бы, чтобы отечественные производители выпускали также «LED телевизоры с тонким и ультратонким корпусом, поддержкой 3D, преображением 2D в 3D, управлением жестами, голосом, встроенной веб-камерой и т.д.». По легковым автомобилям рекомендации заключаются в налаживании производства техники «конкурентоспособной по отношению к пользующимся высоким спросом моделям зарубежных производителей и современного дизайна, высоких эксплуатационных характеристик, экономичных, надежных».





Перечень товаров, которые не производятся в Беларуси, более обширен и насчитывает теперь 221 позицию. В 2020 году в него входило 212 товаров.





Что касается положительных изменений, то прогресса в прошлом году удалось добиться только по уголкам для укладки керамической плитки. Теперь их выпускают в Беларуси, но пока в недостаточных объемах и поэтому эта позиция по-прежнему находится на контроле у МАРТ.





В 2021 году перечень пополнили ручные паровые щетки, музыкальные колонки, налокотники, влажные корма для собак и кошек. Среди «новичков» и электросамокаты, и защита паха «для мужчин, женщин, детей; из дышащих материалов; различной цветовой гаммы», и кнопки канцелярские «разных размеров, с разнообразными наконечниками».





Значимую долю в этом перечне занимают электробытовые товары. МАРТ также из года в год, например, рекомендует производить собственные серпы из «качественной износостойкой стали», щетки, швабры «широкого ассортимента», глобусы школьные «различных размеров», картофель фри замороженный «из картофеля отечественного производства, в потребительской упаковке по 0,4-1 кг, а также для нужд общественного питания».





Не снимается с повестки дня и производство смартфонов и других аппаратов мобильной связи и планшетных персональных компьютеров с «высокими техническими характеристиками и функциональными возможностями, современного дизайна».