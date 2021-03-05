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Белорусский конгресс демократических профсоюзов выступил против прекращения сотрудничества Yara-Беларуськалий

Белорусский конгресс демократических профсоюзов Александра Ярошука категорически отказался поддерживать инициативу Светланы Тихановской и ее команды потребовать от норвежской компании Yara прекращения сотрудничества с Беларуськалием.



«Исполком БКДП заявляет о своём категорическом неприятии развернувшейся в стране кампании по принуждению Yara International к немедленному уходу из Беларуси и разрыву контракта с ОАО «Беларуськалий», - говорится в заявлении независимых профсоюзов.

БКДП верит в то, что занятая руководством Yara International на переговорах с администрацией ОАО «Беларуськалий» и БКК чёткая и принципиальная позиция начинает приносить свои плоды.

«Под давлением норвежского партнера руководство «Беларуськалия» вынуждено заявить о готовности принять экспертов по безопасности труда, согласовать их персональный состав и сроки пребывания. Продолжаются трудные и небезуспешные переговоры с руководством «Беларуськалия» о восстановлении на работе тех участников стачки, кто пожелает восстанавливаться, администрация общества приступила к выплате компенсаций бастовавшим работникам», - говорится в заявлении.

«Исполком БКДП призывает иностранный бизнес, работающий в Беларуси, в том числе компании с мировым именем, такие как Shell, Siemens и другие, последовать примеру Yara International и взять за основу своего присутствия в Беларуси кодекс этики бизнеса, сделать условием продолжения сотрудничества с белорусскими партнерами соблюдение ими прав человека и прав трудящихся. Это будет, как подтверждает опыт Yara International, весомым вкладом и существенной помощью в борьбе белорусов за перемены, за право жить в свободной и демократической стране», - сказано в заявлении.

Об упомянутой в заявлении независимых профсоюзов способности Yara оказать давление на руководство Беларуськалия и БКК хорошо говорит статистика: за недавнюю прогулку в парке 10 сотрудников Беларуськалия в совокупности приговорены к 75 суткам административного ареста и 8845 рублям штрафа, один их них находится в больнице.
АФН
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