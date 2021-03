Построит ли «Газпром» новый азотный комплекс на «Гродно Азоте»?

О том, что «Газпром» может войти в этот масштабный по белорусским меркам проект, обмолвился Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи. Он рассказал Путину, что Беларусь намерена компенсировать некоторый спад в импорте российского природного газа после ввода в эксплуатацию БелАЭС за счет строительства нового азотного комбината в Гродно.





«Несмотря на то, что мы атомную станцию введем в строй, это примерно минус 5 млрд куб. м. природного газа, но мы планируем построить Гродненский азотный комбинат, второй (новый азотный комплекс на ОАО «Гродно Азот» – ред.), а это природный газ, поэтому мы все равно будем потреблять природный газ в настоящих объемах, даже немножко больше», – цитирует Лукашенко агентство Прайм.





«Опыт у нас есть. Мы хотим увеличить объем (производства – ред.) азотных удобрений. Если будет ваше поручение проработать вопрос, то мы с «Газпромом» готовы», – сказал Лукашенко.





Итальянцы собирались построить новый азотный комплекс в Беларуси «под ключ»





«Гродно Азот» давно планирует построить новый азотный комплекс, что в два раза увеличит мощности предприятия по выпуску карбамида. Проект оценивается в EUR1,278 млрд.





Сейчас это предприятие в приоритетном порядке поставляет азотные удобрения на внутренний рынок. Экспорт осуществляется только в период межсезонья, когда снижаются спрос и цены на азотные удобрения. После ввода в эксплуатацию нового азотного комплекса предприятие «Гродно Азот» сможет только полностью закрыть потребности внутреннего рынка в азотных удобрениях, но и нарастить их экспорт.





Сырьем при производстве азотных удобрений служит природный газ, – ОАО «Гродно Азот» использует в качестве сырья около 2 млрд куб. м. газа в год. Ожидается, что новое производство будет экологически чистым и за счет современного оборудования более энергоэффективным. То есть, после реализации проекта расход газа снизится примерно на 15% (а не увеличится, о чем сказал Лукашенко на встрече с Путиным – ред.), а удельное энергопотребление снизится на 20%. Запуск нового комплекса запланирован на 2025 год. Планируемый срок окупаемости – 10 лет.





Процедура переговоров по выбору генподрядчика для реализации инвестпроекта проводилась в течение 2019 года Девять компаний получили документацию для переговоров. В июле 2019 на заседании конкурсной комиссии предприятия были вскрыты конверты с технико-коммерческими предложениями. В итоге к рассмотрению были приняты заявки 4 компаний– китайских China National Complete Plant Import and Export Corp. Ltd., CITIC Construction Co., Ltd., China Machinery Industry Construction Group Inc., а также Tecnimont S.p.A из Италии. Позже к ним присоединилась и южнокорейская Samsung Engineering Co.





Примерно год назад, в феврале 2020 года, была определена компания-генподрядчик строительства нового азотного комплекса, – ей стала итальянская компания Tecnimont S.p.A. Эта компания имеет опыт выполнения аналогичных работ в роли ЕРС-подрядчика, в том числе в России. В своем технико-коммерческом предложении она также представила индикативные условия получения кредитных ресурсов от европейских банков.





Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в мае прошлого года сообщал, что Tecnimont S.p.A выполнит весь комплекс работ от привлечения лицензиаров до ввода объекта в эксплуатацию в формате EPC-контракта («под ключ»). Концерн при поддержке Tecnimont S.p.A уже провел ряд встреч с экспортно-кредитными агентами для обеспечения финансирования проекта.





В ходе посещения «Гродно Азот» в июне 2020 года Лукашенко заявил, что строительство нового комплекса по выпуску азотных удобрений начнется в 2020 году. «Мы в этом году начнем строить этот завод. Для Беларуси это надо»,– подчеркнул он.





Лукашенко: «как будем строить, за какие деньги, с кем?»





Во время встречи Лукашенко с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком 12 января 2021 года речь зашла о строительстве нового комплекса по производству азотных удобрений.





«Как будем строить, за какие деньги, с кем? Но если мы решили построить, значит, надо строить, если это перспективное предприятие. Это будет основное предприятие на пятилетку. Конечно, пять лет мы его строить не будем, но, тем не менее, надо современное предприятие по производству азотных удобрений построить. Потому что на сегодняшний день есть спрос, и он будет. Потому что не хватает продовольствия в мире. А продовольствия без удобрений не бывает», – заявил он.





Отметим, что ответов на вопросы – «как будем строить, за какие деньги, с кем?» – тогда не последовало. Но, судя по всему, белорусские власти начали новую процедуру по поиску партнера для реализации масштабного проекта и в таком качестве рассматривают российский «Газпром».





Дежавю





Много лет назад белорусская сторона уже пыталась привлечь «Газпром» в качестве инвестора для «Гродно Азота». Поскольку предприятие является крупнейшим потребителем природного газа, то для него критичной позицией при реализации инвестпроектов является стоимость природного газа. Это обстоятельство в большей степени долгое время и мотивировало белорусские власти к сотрудничеству со структурами «Газпрома».





В то время и сам «Газпром» проявлял стратегический интерес к крупнейшему производителю азотных удобрений в Беларуси. Участие российского концерна в реализации инвестпроекта по модернизации «Гродно Азот» было предусмотрено прогнозом социально-экономического развития России на 2007 год и на период до 2009 года.





Ранее «Гродно Азот» обсуждал проект по приватизации с компанией «Газ-Ойл» (100-процентная «дочка» «Газпрома»). Шла речь о создании СП по производству аммиака и карбамида и обеспечению его природным газом.





Позже свои предложения по участию в акционерном капитале «Гродно Азота» белорусскому правительству направляло ОАО «Сибур – Минудобрения». В то время «Газпром» через эту дочернюю компанию намеревался стать крупнейшим производителем удобрений, и белорусское предприятие было вписано в стратегию этой политики. В предложениях российской компании отмечалось, что если к 2012 году цена на его продукцию на внутреннем рынке будет повышена до паритетных экспортных цен, то компания оценивает стоимость госпакета «Гродно Азота» в размере 75% + 1 акция в сумму около USD400 млн, а стоимость пакета в 50% + 1 акция – в USD260 млн.





В случае повышения цен на внутреннем рынке российская компания для обеспечения стабильного развития «Гродно Азот» готова была проработать для него варианты прямых поставок газа.





Белорусская сторона в свою очередь в течение многих лет, торгуясь по условиям поставок российского газа, всегда предлагала «Газпрому» поучаствовать в реализации инвестпроектов «Гродно Азота». Но дальше предложений дело не доходило.



Как «Гродно Азоту» икали инвесторов





В июне 2011 года белорусский премьер Михаил Мясникович пообещал продать россиянам 7 крупных белорусских предприятий. Тогда упоминалась в том числе покупка «Гродно Азота» «Сибуром» и «Роснефтью». Однако в «Сибуре» опровергли информацию. «Роснефть» вслед за этим заявила, что не ведет переговоров о приобретении нефтехимических активов. Правда, вслед за этим глава «Роснефти» Игорь Сечин пояснил журналистам, что «Роснефть» не собирается покупать долю в ОАО «Гродно Азот», а заинтересована лишь в поставках газа на это предприятие. «Мы газ поставлять заинтересованы, там объем не такой большой – 2 миллиарда кубометров в год», – сказал он.





По словам Сечина, белорусская сторона предложила «Роснефти» рассмотреть возможность обеспечить газом «Гродно Азот», и технологически это возможно. «Мы с «Газпромом» будем разговаривать по этому поводу», – сказал Сечин.





При этом, добавил он, монополия «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа не будет нарушена, ведь речь идет не о поставках в дальнее зарубежье, а в рамках Таможенного союза, и «это можно организовать». Но окончательное решение по этому вопросу зависит от правительства РФ и «Газпрома», сказал Сечин.





Очевидно, что эта инициатива белорусских властей в российском правительстве поддержки не нашла, коль вскоре эта тема была забыта.





В конце 2012 года Москва собиралась наполнить Союзное государство конкретными интеграционными проектами, и российский премьер Дмитрий Медведев призвал показать пример – реализовать 5 совместных проектов, которые дадут начало интеграции. Инвестпроект по созданию азотного комплекса в ОАО «Гродно Азот» входил в пятерку интеграционных российско-белорусских проектов, которые Беларусь и Россия договорились реализовать в ближайшее время. В то время первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко назвал потенциального партнера ОАО «Гродно-Азот» – ОАО «МХК «Еврохим».



Но и этот план не сработал.





В январе 2013 года на пресс-конференции для работников СМИ Лукашенко заявил, что не исключает продажи части акций «Гродно Азота» или строительства на его базе нового нефтехимического комплекса. «Мы не исключаем продажу какой-то части акций «Гродно Азота», как и строительство там нового производства. Мы и «Газпрому» это предлагали», – сказал Лукашенко. «Но я не думаю, что мы завтра это продадим», – добавил он.





По его словам, в этом проекте могли бы участвовать два иностранных инвестора. «Я вижу вариант строительства нового предприятия на троих: русские, Индия и мы. Можно договориться о модернизации этого уже существующего завода на каких-то условиях», – заявил он.





В августе 2013 года председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Жилин, его заместитель Владимир Волков и генеральный директор ОАО «Гродно Азот» Константин Маянов провели переговоры в Москве с представителями «Газпрома» и ООО «Газпром инвестпроект». По итогам пресс-служба «Белнефтехима» сообщила, что достигнуты договоренности о проработке схемы совместной реализации инвестпроекта по строительству азотного комплекса в «Гродно Азот», для этого создается рабочая группа из представителей «Белнефтехима» и группы «Газпром».





В то время общие инвестиционные затраты по проекту оценивались в USD1 млрд. Проект был внесен в Государственную комплексную программу развития нефтехимического комплекса Беларуси до 2015 года и на период до 2020 года. В соответствии с этой программой реализация проекта должна была начаться в 2013 году, а завершится – в 2019 году. В то время был разработан бизнес-план, проводились предынвестиционные работы.





В мае 2014 года белорусские власти выставили пакет акций ОАО «Гродно Азот» в размере 25% плюс одна акция на конкурсную продажу по стартовой цене USD414 млн. Цена была определена с учетом прямых поставок газа от магистрального газопровода «Газпром трансгаз Беларусь». В перспективе новый акционер мог увеличить свой пакет до контрольного путем проведения допэмиссии, которую инвестор должен был выкупить по рыночной стоимости, но не менее чем за USD440 млн. Эти средства предполагалось направить на модернизацию «Гродно Азота».





От инвестора также требовалось до 2019 года включительно профинансировать строительство нового азотного комплекса с цехом аммиака на 875 тыс. тонн в год и цехом карбамида мощностью 1,2 млн тонн в год.





Стоимость модернизации «Гродно Азота» оценивалась в USD400 млн, а строительство нового комплекса – в USD1,2-1,4 млрд. Еще одним условием продажи блок-пакета являлась гарантия поставок газа не менее чем на 10 лет. При этом цена газа должна была обеспечивать рентабельную работу предприятия. В то же время до 2025 года белорусские власти имели преимущественное право на выкуп пакета.





В то время председатель «Белнефтехима» Жилин говорил об интересе к этому активу трех российских компаний (неофициально шла речь о «Газпроме», «Роснефти» и «ЕвроХиме») и одной компании из Катара. При этом посол России в Беларуси Александр Суриков высоко оценивал шансы компании «ЕвроХим». «Гродно Азо» – здесь мы хотим создать дополнительное производство из российского сырья. Сейчас ближе «ЕвроХим» (к достижению соглашения с белорусскими властями – ред.), но, может быть, будет «Газпром», – говорил Суриков.





Однако конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок.





В конце января 2021 года новым гендиректором ОАО «Гродно Азот» назначен Игорь Ляшенко. В числе ключевых задач предприятия Ляшенко назвал реализацию проекта по строительству нового азотного комплекса, который, по его словам, «глобален не только для концерна «Белнефтехим», но и очень ощутим для всей страны».





Для «Газпрома» производство удобрений – непрофильный бизнес





Каким образом сейчас «Газпром» может поучаствовать в строительстве нового азотного комплекса в «Гродно Азот», – непонятно.





Через участие в приватизации? Сомнительно, потому что сейчас для российской газовой монополии производство удобрений – это непрофильный бизнес. Башкирская «дочка» «Газпрома» – ОАО «Газпром нефтехим Салават» – еще в 2014 год приняла решение о продаже 100% акций ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения», но избавиться от проблемного химического актива «Газпрому» удалось только в 2018 году.





При этом зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов на встрече с инвесторами назвал главным вызовом для «Газпрома» в 2020 году рост долговой нагрузки. Он также отметил, что увеличивать инвестиционную программу «Газпром» пока не планирует. «Да, нам нравится ситуация на рынке, это радует. Но всего лишь полтора месяца прошло. И поэтому в своих прогнозах даже мы не ставим задачу по поводу какого бы ни было увеличения инвестиционной программы или других расходов», – сказал Садыгов.





Отметим, что в последнее время на фоне сильной оттепели спотовая цена газа в Европе упала ниже USD200 за тыс. куб. м. (с последней декады декабря они были выше, а в середине января был взлет до USD335 за тыс. куб. м.). В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в USD170 за тыс. куб. м. Для справки: более 60% продаж «Газпрома» в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам «на месяц вперед», остальные – с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.