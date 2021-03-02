Мнение Александра Малашко: «Чем дальше, тем веселее становится»

В начале марта в Беларуси опять подорожало топливо – всего на копейку, но уже в пятый раз за год. Для сравнения: в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28.





Что означает рост цен на топливо и сдерживание цен на социально значимые товары, рассуждает директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко на Примусе:





– Когда росли цены на газ и нефть, это было основным объяснением, почему растут цены на топливо, потом цены на газ и нефть понижались, в конце концов, увидели даже отрицательную стоимость – у нас все равно цены продолжали расти и повышаться. Даже когда в прошлом году открыли в Беларуси два новых месторождения нефти – нужно ведь это отметить, всем по копеечке скинуться, и цены опять росли.

Всегда в таких случаях есть одна большая, значимая причина: деньги нужны! А сейчас нужно особенно много денег, потому чем дальше, тем веселее становится.





Заявления Александра Лукашенко на встрече с главой Комитета госконтроля о том, что «надо выработать в глобальном плане политику ценообразования, чтобы это нормально выглядело», эксперт сравнивает с попыткой персонажей баснописца Крылова создать квартет:





– Перед нами пример того, как можно 26 лет пересаживать музыкантов, по большому счету, оставляя их на тех же местах, и не понять за это время, что есть другие механизмы регулирования цен, чем просто командно-приказной тон. Уже ведь все прекрасно знают, что происходит после подобной «фиксации цен» и кто за это должен был бы ответить, но никогда не отвечает.





Когда звучат пассажи об «очумелых» частниках и о том, что если «в чувство не приведем частников», то будут работать только государственные аптеки – не удивлен. У нас всегда говорилось о прямой угрозе национализации и о том, что только государство в лице Александра Лукашенко может спасти если не мир, то «городишко» Минск и «клочок земли» Беларусь.





Между тем Евразийский банк развития (ЕАБР) на фоне решения белорусских властей заморозить цены на социально значимые товары прогнозирует в марте годовую инфляцию в Беларуси на уровне 8-8,5% и не исключает товарного дефицита.





– Дефицит уже есть, – отмечает Александр Малашко. – Может быть, он не столь заметен в Минске, но ведь за кольцевой дорогой тоже есть жизнь, и в райцентрах это уже ощутили. Достаточно чуть-чуть отъехать от столицы и убедиться: в местных магазинах ассортимент товара далеко не такой, и этот процесс продолжается, тем более, с такой скоростью подъема денег. Так что пока мы с евразийскими экспертами согласимся по ожиданиям инфляции, но на самом деле, думаю, она будет гораздо выше.





Вообще инструменты оценки состояния экономики в Беларуси давно не работают. Это мне и другим управленцам, экономистам нужны точные цифры для принятия правильных управленческих решений. А у нас в стране один человек все знает. Называет цифру – и такое ощущение, что все остальные даже перестали подходить критично и выяснять, откуда она взялась, раз сказали – одобрям-с.





Инфляционные ожидания на сегодня зашкаливают, а значит, процесс обесценивания национальной валюты продолжается. Единственное, что не меняется – никто в верхах не пробует найти ничего нового, применяя то же самое, чем они пользовались, и что не работало предыдущие двадцать шесть лет, пишет Единственное, что не меняется – никто в верхах не пробует найти ничего нового, применяя то же самое, чем они пользовались, и что не работало предыдущие двадцать шесть лет, пишет Салідарнасць



