То взлет, то падение: что с российским рублем на беларуской бирже?

Курс доллара вырос всего на 0,0007 BYN до 2,6080 BYN/USD.





Напомним, что по итогам торгов во вторник 2 марта доллар поднимался до максимума за 25 дней.





Курс евро снизился на 0,0112 BYN до 3,1417 BYN/EUR и приблизился к минимуму за две недели.





Курс российского рубля упал на 0,0114 BYN до 3,5339 BYN/100 RUB и покинул максимум за полгода. За предыдущие шесть торгов сотня российских рублей подорожала почти на 6 белорусских копеек, значительнее всего накануне.









Центробанк России

Сегодня на Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара поднялся на 27 копеек до 73,7864 российских рублей.





Средневзвешенный курс евро к этому же моменту практически не изменился. Снижение составило всего 2 копейки до 88,86 российских рублей — минимума за 2,5 месяца.







