То взлет, то падение: что с российским рублем на беларуской бирже?
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг 4 марта завершились ревальвацией белорусского рубля. Корзина валют подешевела на 0,22%.
Курс доллара вырос всего на 0,0007 BYN до 2,6080 BYN/USD.
Напомним, что по итогам торгов во вторник 2 марта доллар поднимался до максимума за 25 дней.
Курс евро снизился на 0,0112 BYN до 3,1417 BYN/EUR и приблизился к минимуму за две недели.
Курс российского рубля упал на 0,0114 BYN до 3,5339 BYN/100 RUB и покинул максимум за полгода. За предыдущие шесть торгов сотня российских рублей подорожала почти на 6 белорусских копеек, значительнее всего накануне.
Центробанк России
Сегодня на Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара поднялся на 27 копеек до 73,7864 российских рублей.
Средневзвешенный курс евро к этому же моменту практически не изменился. Снижение составило всего 2 копейки до 88,86 российских рублей — минимума за 2,5 месяца.
Источник: select.by
13:57 04/03/2021
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