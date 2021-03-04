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Госдолг Беларуси побил рекорд за все время наблюдений

Но до развитых стран нам еще далеко. Это хорошо или плохо?

Госдолг Беларуси побил рекорд за все время наблюдений
Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2021 года составил 59,7 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,9 млрд. рублей, или на 3,3%.

При этом внешний госдолг упал до 18,3 млрд долларов, сократившись на 0,3 млрд. А вот внутренний составил 11,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года (за один месяц) на 1,8 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 17,7%, сообщили в Минфине.

Такой объем госдолга в рублевом эквиваленте стал максимальным за весь период ведения статистики. Предыдущий рекорд был отмечен 1 ноября 2020 года, когда госдолг составлял 57,9 млрд BYN.

По состоянию на 1 февраля госдолг Беларуси достиг 38,2% ВВП. Аналогичные показатели были в кризисном 2016 году, сообщает banki24.by.

Однако, если считать по методике МФВ, то в госдолг надо включать еще и госгарантии. Тогда белорусский госдолг составляет 67,9 млрд рублей или 43,4% от ВВП.

Как в других странах?

Впрочем, Беларусь «отстает» от развитых стран по уровню долгов. Ранее в Международном валютном фонде подвели итоги 2020 года. По данным организации, совокупный объем государственного долга всех экономик в мире поднялся к концу 2020 года до 97,6% ВВП по сравнению с 83,5% годом ранее.

Причем лидируют развитые страны. Все потому, что они могут привлекать средства под низкие проценты благодаря стабильности своих экономических систем. Задолженность таких государств повысилась до 123% на конец декабря 2020 года со 105% в конце 2019 года.

Впереди планеты — США. Госдолг США в 2020 году чуть-чуть не дотянул 129% ВВП против 108% в 2019 году.

А вот у соседней Украины госдолг за 2020 год вырос на 12,5 процентных пункта — до 56,8% от ВВП. 

В России государственный долг за прошлый год увеличился на 5418,2 млрд руб., или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд руб. (17,8% ВВП)», сообщили в Счетной палате РФ. 

В Польше госдолг за 2020 год достиг 60,0% от ВВП. В Литве он составил 33% от ВВП в 2020 году. Но на 2021 год планируется его рост до 50%.

Большой госдолг — это плохо? Не всегда

Главный показатель при о оценке госдолга — не его объем, а способность экономики его обслуживать.

«Проблема белорусского госдолга заключается в том, что внешний госдолг более чем на 97% номинирован в иностранной валюте. Значит, чтобы его вернуть, мы должны где-то найти валюту», — говорил ранее руководитель проекта “Кошт урада” Владимир Ковалкин в интервью «Еврорадио».

«Еще один важный момент — ставка. В июне Беларусь брала деньги по ставке выше 6% — это очень дорого. Нормальная ставка для госдолга, если страна не находится в кризисе и у неё хороший кредитный рейтинг, не выше 1%», — утверждал эксперт.

«Если долг очень дёшев, его можно безболезненно для экономики наращивать. Можно привести немного грубое сравнение процентной ставки, по которой одалживает страна, с ростом её ВВП. Понятно, что сейчас кризисный год, но, если считать, что кризис и коронавирус вдруг закончатся, ни в одних самых смелых планах не видно роста белорусской экономики выше 6%», — заявил ранее, в свою очередь, Вадим Иосуб.

А что будет в 2021 году?

В МВФ прогнозируют, что в этом году экономики мира будут снижать дефицит бюджетов, но госдолги будут все равно расти, хоть и не так быстро. Все это потому, что начнется автоматический рост доходов и снижения расходов из-за восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Но это мировая тенденция. Беларусь же идет своим путем. 

Напомним, госбюджет Беларуси 2021 года планируется с дефицитом Br4 млрд, или 2,6% к ВВП. Доходы бюджета оцениваются на уровне Br23,3 млрд, расходы — Br27,3 млрд. Но это еще оптимистичный прогноз.
Источник: telegraf.by
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