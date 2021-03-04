Госдолг Беларуси побил рекорд за все время наблюдений

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2021 года составил 59,7 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,9 млрд. рублей, или на 3,3%.





При этом внешний госдолг упал до 18,3 млрд долларов, сократившись на 0,3 млрд. А вот внутренний составил 11,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года (за один месяц) на 1,8 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 17,7%, сообщили в Минфине.





Такой объем госдолга в рублевом эквиваленте стал максимальным за весь период ведения статистики. Предыдущий рекорд был отмечен 1 ноября 2020 года, когда госдолг составлял 57,9 млрд BYN.





По состоянию на 1 февраля госдолг Беларуси достиг 38,2% ВВП. Аналогичные показатели были в кризисном 2016 году, сообщает banki24.by.





Однако, если считать по методике МФВ, то в госдолг надо включать еще и госгарантии. Тогда белорусский госдолг составляет 67,9 млрд рублей или 43,4% от ВВП.





Как в других странах?

Впрочем, Беларусь «отстает» от развитых стран по уровню долгов. Ранее в Международном валютном фонде подвели итоги 2020 года. По данным организации, совокупный объем государственного долга всех экономик в мире поднялся к концу 2020 года до 97,6% ВВП по сравнению с 83,5% годом ранее.





Причем лидируют развитые страны. Все потому, что они могут привлекать средства под низкие проценты благодаря стабильности своих экономических систем. Задолженность таких государств повысилась до 123% на конец декабря 2020 года со 105% в конце 2019 года.





Впереди планеты — США. Госдолг США в 2020 году чуть-чуть не дотянул 129% ВВП против 108% в 2019 году.





А вот у соседней Украины госдолг за 2020 год вырос на 12,5 процентных пункта — до 56,8% от ВВП.





В России государственный долг за прошлый год увеличился на 5418,2 млрд руб., или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд руб. (17,8% ВВП)», сообщили в Счетной палате РФ.





В Польше госдолг за 2020 год достиг 60,0% от ВВП. В Литве он составил 33% от ВВП в 2020 году. Но на 2021 год планируется его рост до 50%.





Большой госдолг — это плохо? Не всегда

Главный показатель при о оценке госдолга — не его объем, а способность экономики его обслуживать.





«Проблема белорусского госдолга заключается в том, что внешний госдолг более чем на 97% номинирован в иностранной валюте. Значит, чтобы его вернуть, мы должны где-то найти валюту», — говорил ранее руководитель проекта “Кошт урада” Владимир Ковалкин в интервью «Еврорадио».





«Еще один важный момент — ставка. В июне Беларусь брала деньги по ставке выше 6% — это очень дорого. Нормальная ставка для госдолга, если страна не находится в кризисе и у неё хороший кредитный рейтинг, не выше 1%», — утверждал эксперт.





«Если долг очень дёшев, его можно безболезненно для экономики наращивать. Можно привести немного грубое сравнение процентной ставки, по которой одалживает страна, с ростом её ВВП. Понятно, что сейчас кризисный год, но, если считать, что кризис и коронавирус вдруг закончатся, ни в одних самых смелых планах не видно роста белорусской экономики выше 6%», — заявил ранее, в свою очередь, Вадим Иосуб.





А что будет в 2021 году?

В МВФ прогнозируют, что в этом году экономики мира будут снижать дефицит бюджетов, но госдолги будут все равно расти, хоть и не так быстро. Все это потому, что начнется автоматический рост доходов и снижения расходов из-за восстановления экономики после пандемии COVID-19.





Но это мировая тенденция. Беларусь же идет своим путем.





Напомним, госбюджет Беларуси 2021 года планируется с дефицитом Br4 млрд, или 2,6% к ВВП. Доходы бюджета оцениваются на уровне Br23,3 млрд, расходы — Br27,3 млрд. Но это еще оптимистичный прогноз.