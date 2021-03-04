



На прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития отказал властям Беларуси в кредите на реконструкцию одного из мостов в Светлогорске, пишет Салідарнасць. За этим маленьким звоночком, отмечает бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич, скрывается важный сигнал о сворачивании европейской помощи.





– Если говорить с позиции сегодняшнего дня, сейчас подобного рода проекты невозможны, – отметил экс-дипломат в итоговом «Вечернем стриме» Андрея Дмитриева. – Мы теряем гораздо больше, чем непостроенный мост. Потому что многие инфраструктурные масштабные проекты, та же вторая кольцевая автодорога вокруг Минска, обустройство наших внешних границ, финансировались за европейские деньги.





По большому счету, Европа для нас – источник валют, любимых нами доллара и евро. Продавая туда товары, мы продавали их за евро и доллары, инвестиции и кредиты тоже приходили именно в этих валютах. В то время как российские кредиты – те $ 1,5 млрд, которые были обещаны в сентябре прошлого года в Сочи – предоставляются в российских рублях, и этими деньгами было бы невыгодно рассчитаться с иными кредиторами.





Безусловно, надо учитывать, что в геополитическом смысле ситуация может измениться, могут так сложиться международные обстоятельства, что сотрудничество или диалог с Александром Лукашенко в какой-то ситуации будут наименьшим из зол. Возможно, это и объясняет откладывание Лукашенко вопроса о конституционной реформе, о проведении референдума – он ждет, когда ситуация изменится в лучшую для него сторону.





Пока что, подчеркивает Павел Мацукевич, правителю Беларуси в принципе везет: «Он поехал на встречу с Путиным, кода уже в России начались протесты, обстоятельства поменялись по сравнению с осенью 2020 года. Уверен, он сейчас ожидает перемен и на геополитическом поле. Потому что там, где речь идет о его власти, он будет сражаться до последнего – он сам об этом говорил неоднократно».





– Тот факт, что местным бюджетам больше неоткуда взять деньги – не думаю, что власти особенно пекутся об этом, – считает дипломат. – По крайней мере, до того момента, как они не будут уверены в том, что больше на эту власть никто не в состоянии посягнуть – все способные, «буйные» оштрафованы, посажены либо избиты.





Конечно, нехватка финансирования – это большая проблема. Скорее всего, за счет сокращения тех самых инфраструктурных программ и проектов. Хотя мне тоже интересно, за какой счет будут лататься все дыры в асфальте, возникшие после той морозной зимы, которую мы пережили. Думаю, даже такие житейские вещи станут для местных властей настоящей головной болью, а где-то даже финансовой катастрофой.





Сворачивание международного сотрудничества с европейскими финансовыми кредитными учреждениями – это очень чувствительно. Потому что цена этих кредитов для Беларуси была совершенно иной, а деньги шли на хорошие, полезные и нужные вещи — то, чем мы все пользуемся. И, надо вспомнить, одним из условий выделения кредитов также были определенные реформы, либерализация законодательства, либерализация экономического климата. Сейчас все это отодвинуто не на второй и даже не на третий план, а очень и очень далеко.



