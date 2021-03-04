Феномен новой стабильности





В чем же проявляется новая стабильность? Мы предложим лишь несколько штрихов, оставив читателю возможность наполнить термин смыслом самостоятельно, пишет телеграм-канал Кастрычніцкі эканамічны форум.





Во-первых, это стабильно высокие инфляционные ожидания. В ближайшие дни Нацбанк опубликует очередной экспресс-обзор «Экономическая конъюнктура» и мы увидим, что уже 7 месяцев подряд интенсивность инфляционных ожиданий бизнеса стабильно превышает 4 по пятибалльной шкале (1 – в ближайшие 3 месяца цены снизятся, 2 – не изменятся, 3 – будут расти медленнее, чем сейчас, 4 – будут расти так же, как сейчас, 5 – будут расти быстрее, чем сейчас). Это означает, что компании ожидают, что в ближайшие месяцы цены будут расти, вероятно, несколько быстрее, чем сейчас. Учитывая, что «сейчас» инфляция ускоряется, это означает, что бизнес ожидает её дальнейшего ускорения. Конечно, бывали времена и постабильнее – в конце 2010 – 2011 гг., когда интенсивность ожиданий превышала 4 на протяжении 14 месяцев, но мы уже прошли половину пути к этому историческому рекорду (Нацбанк мониторит настроения бизнеса с мая 2005 г.).

Во-вторых, это стабильно высокие риски ведения бизнеса в Беларуси по восприятию частных компаний. С момента начала измерений (октябрь 2020 г.) воспринимаемый уровень риска не опускался (с учетом доверительных интервалов)ниже 4 по пятибалльной шкале, где 1 – очень низкие риски, 2 – низкие, 3 – средние, 4 – высокие и 5 – очень высокие. В ближайшую неделю Исследовательский центр ИПМ опубликует IPM индекс за февраль, и мы опять увидим, что больше половины опрошенных компаний выбрали вариант «очень высокие риски», варианты «низкие» и «очень низкие» не выбрал никто, а средний балл снова значимо превысил четверку.

В-третьих, это стабильная пятёрка основных препятствий для расширения экономической активности по оценкам частных компаний. В том же выпуске IPM индекса мы увидим, что на первом месте окажется высокая неопределённость экономической среды, на втором – макроэкономическая нестабильность (простите, это такая формулировка), на третьем – недоверие к правовой системе. Четвертое и пятое места стабильно достаются низкому спросу и финансовым проблемам в разных комбинациях. Но тройка лидеров особенно вдохновляет. Уже пять месяцев подряд плюс-минус 40% респондентов включают в свой личный топ-5 недоверие к правовой системе, плюс-минус 60% – макроэкономическую нестабильность, плюс-минус 70% – неопределенность. Не это ли стабильность, которая лежит в основе развития бизнеса и экономического развития вообще?