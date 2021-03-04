Старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский в комментарии Myfin.by оценивает такую вероятность как немалую.





— И связана она скорее не с набегами вкладчиков на банки, а с действиями властей — считает эксперт. — Именно в этом таится угроза для стабильности рубля. Дело в том, что Нацбанк вовлекают в «работу по решению проблем предприятий».





И именно эти миллиардные вливания могут запустить маховик девальвации: курс рубля рухнет скорее не из-за того, что у Нацбанка не хватит резервов для удовлетворения резко поднявшегося спроса на валюту. А из-за того, что и так уже запущенный в конце прошлого года «печатный станок» станет работать в круглосуточном режиме.





На 1 февраля, по данным статистики Национального банка, золотовалютные резервы составляли 7,8 млрд долларов (в эквиваленте). Впрочем, валютная составляющая ЗВР куда меньше, и на нее приходится всего лишь 2,7 млрд долларов.





— Если не учитывать объем долгов, которые белорусские власти должны погасить в этом году, то 2,7 млрд вполне хватит для того, чтобы дожить до конца года «при нормальной ситуации», то есть без каких-либо шоков – внешних или внутренних, — полагает Лев Львовский. — Но дело в том, что долги эти огромны, и в случае, если ситуация, аналогичная августовской, повторится, и на нее наложится необходимость погашать внешние долги, то этих денег Нацбанку явно не хватит, чтобы «закрыть сразу две амбразуры» – и с иностранными кредиторами рассчитываться, и тратить ликвидность на внутреннем рынке.



