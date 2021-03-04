







Еще не так давно, 10 лет назад, самой бедной страной географической Европы считалась Молдова, где были самые низкие зарплаты, пишет InfoBank.





Позже, 5 лет назад, страной с самыми низкими зарплатами стала Украина, где в связи с событиями 2014-15 гг. – а это война на востоке страны, управленческий хаос, преддефолтное состояние и угроза распада страны – население и бизнес в панике изымали деньги со счетов и вкладов, скупали иностранную валюту. Результат – гривна обрушилась, и зарплаты украинцев в долларах обвалились существенно ниже молдавских.





На этом фоне Беларусь очень выгодно отличалась от Молдовы и Украины стабильностью и более высокими зарплатами. И даже после девальвации BYN-рубля в 2015-м долларовые зарплаты белfрусов остались выше, чем у молдаван и украинцев.





Среднегодовая начисленная заработная плата в 2015 году была^





в Беларуси – $420

в Молдове – $245

в Украине – $180.





Но после 2015 года динамика долларовых зарплат в Беларуси стала хуже, чем в Молдове и Украине, и в 2019 году разница в пользу Беларуси была уже не столь существенная. В 2020 году долларовые зарплаты в Беларуси вообще упали, а в Молдове и Украине – выросли. Особенно сильный прирост средней зарплаты в $-эквиваленте был в Молдове благодаря тому, что тамошняя национальная валюта лей оказалась очень стабильной в коронакризис. И вот в 2020 году превышение белfheских зарплат над украинскими снизилось до 19%, а над молдавскими вообще только до 9%. Ведь среднегодовая начисленная зарплата в 2020-м в долларах стала:





в Беларуси – $505

в Молдове – $465

в Украине – $425.





А в IV квартале 2020-го Молдова уже почти догнала Беларусь по средней зарплате.





С начала 2021 года во всех указанных странах была поднята минимальная заработная плата:





в Беларуси – на 6,7% (с 375 BYN до 400 BYN)

в Молдове – на 5,8 (с 2.775 лей до 2.935 лей)

в Украине – на 20% (с 5.000 гривен до 6.000 гривен).





Но «минималка» в Беларуси ниже, чем в Молдове и Украине. По текущему курсу доллара она составляет сейчас:





в Беларуси – $155

в Молдове – $165

в Украине – $215.





Итак, первый шаг к статусу самой бедной страны Европы Беларусью сделан: беларуская минимальная зарплата – уже самая маленькая в Европе. А в 2021 году Беларусь может оказаться и страной с самой низкой в географической Европе средней зарплатой. Ведь по этому показателю разница с Молдовой уже сейчас несущественна, в Украине последнем месяце года собираются увеличить «минималку» до 6.500 гривен ($230 по сегодняшнему курсу), а в Беларуси маячит серьезная девальвация национальной валюты.





В январе 2021-го превышение средней белорусской начисленной (до вычета налогов) заработной платы стало наименьшим за 9 лет – на $52: январская средняя по стране зарплата в Беларуси по курсу на конец месяца – $491.