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Беларусь заняла 23 место в Глобальном индексе продовольственной безопасности

Беларусь заняла 23 место в Глобальном индексе продовольственной безопасности-2020, составленном для 113 стран аналитиками The Economist Intelligence Unit при поддержке Corteva Agriscience.

Фото: inbusiness.kz

Нашей стране удалось набрать 73,8 балла из 100 возможных, пишет Office Life. Это гораздо лучше, чем год назад, когда с показателем 70,9 баллов стране было присвоено 36-е место.

Ближайшая соседка Беларуси в рейтинге — Россия — расположилась на 24 месте. Отстали от Беларуси в рейтинге: Польша, занявшая 25 место, Казахстан (32 место), Венгрия (36 место).

В 2019 году  РФ была на 42 месте, Казахстан -  на 48.

  Глобальный индекс — модель, построенная на оценке 59 различных показателей.

Общая оценка рассчитывается как средневзвешенное значение по четырем критериям:
доступность продуктов питания; их наличие; качество и безопасность; разнообразие природных ресурсов и их устойчивость.
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