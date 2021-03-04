Украина откажется от московского часового пояса





Кроме того, появится понятие единого киевского времени, которое на час отличается от московского. Сейчас в данной часовой зоне UTC+2 находится Киев, и такое время будет установлено по всей территории страны без сезонного перевода стрелок.





Как сообщает РБК, законопроект внес зампредседателя Верховной рады Руслан Стефанчук. Мера должна способствовать определению правовых основ исчисления времени в Украине, а также «обеспечению защиты территориальной целостности и укреплению национальной безопасности страны».





Установление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит укрепить позиции безопасности Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», — сказано также в пояснении к законопроекту.





Кроме того, в документе отмечено, что отказ переводить в конце марта часы на летнее, то есть московское, время будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан и повышению их работоспособности. В зимний период Киев на час отставал от Минска и Москвы, а летом оказывался в одном часовом поясе. При этом на территории Крыма и Донбасса круглый год живут по московскому времени.