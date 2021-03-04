Кто наживается на больных белорусах?

Как заявил Александр Лукашенко, когда государство приняло решение обложить лекарства НДС в 10%, многие аптеки воспользовались ситуацией и начали необоснованно завышать цены. По данным КГК, некоторые аптеки повысили цены даже на 30%. По словам Лукашенко, недопустимо в пандемию наживаться на здоровье людей, и если частные аптеки не могут работать по-другому, в стране останутся только государственные.





«Ежедневник» решил проверить , насколько обоснованы претензии Лукашенко к частными аптекам и посмотреть, кто на самом деле воспользовался ситуацией. Мы проанализировали популярные запросы на сервисе tabletka.by и вот что получилось. Изучали предложения по Минску, так как здесь люди богаче и, значит, больше возможностей нажиться.





Среди популярных сегодня лекарств значится антибиотик Азикар (500 мг №3) белорусского производства. Он есть исключительно в государственных аптеках Белфармации. Иными словами, до частных аптек востребованный антибиотик просто не доходит. Есть в продаже Азикар производства Палестины (250 мг №6), то есть капсулы по 250 мг, но их 6 штук, что в сумме получается (500 мг №3). Цены стартуют от 21,70 рублей, и первые 190 предложений – исключительно частные аптеки, государственными даже не пахнет. Первая аптека Белфармации появляется именно на 190 позиции с ценой 25,58 рублей. Более того, последние 50 предложений (из 450) с самой дорогой ценой занимает исключительно Белфармация. Ее потолок 27,50 рублей.





Поскольку Лукашенко привязывал свое недовольство частными аптеками к пандемии COVID-19, то проанализирует еще один антибиотик – Азитромицин. Именно его и назначают не только когда началась пневмония, но и в качестве профилактики. Причем, если в первую волну при подтверждении коронавируса антибиотик выписывался по бесплатному рецепту, то во вторую волну людям пришлось покупать за свои. Выписывают Азитромициг (500 мг №6). Белорусский препарат производства Фармлэнд в Минске предлагают 718 аптек и цены стартуют с 11,99 рублей. Первая аптека Белфармации появляется на 30 позиции с ценой 14 рублей. До это исключительно идут частные аптеки с ценами значительно ниже. На 55 позиции мелькнула еще одна аптека Белфармации с ценой 15,25 рублей. Более менее постоянно аптеки Белфармации начинают появляться только со 121 позиции с ценой 15,65 рублей и выше.





В период пандемии (впрочем, не только) в Беларуси очень востребован Кардиомагнил, причем, его рекомендуют пить не только людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиомагнил (75 мг №100) немецкого производства в Минске предлагают 407 аптек и цены стартуют с 15,16 рублей. Здесь первая аптека Белфармации появляется опять же только на 121 позиции с ценой 18,05 рублей. То есть 120 самых дешевых предложений – исключительно частные аптеки. Минская Фармация предлагает это лекарство и вовсе по цене 19,27 рублей. Правда, за ней есть несколько частных с ценой до 20,11 рублей, но это, скорее исключение. Пул лекарств по самой доступной цене составляют именно частные аптеки.





Самым популярным лекарством в пандемию коронавируса является немецкий препарат Ксарелто. Он очень серьезно помогает снизить уровень смертности от COVID-19. Несмотря на то, что цена на него очень высокая, на начало второй волны в аптеках его было не найти. Сейчас рынок насытили. В Минске Ксарелто (15 мг №28) предлагает 321 аптека, а цена стартует от 142,18 рублей. На этом препарате реально можно нажиться, так как дополнительная наценка в 10%, уже дает 14 рублей прибыли с каждой упаковки. Аптеки Белфармации начинают появляться здесь с 56 позиции с ценой 148,50 рублей и выше. Не так плохо, как в предыдущих случаях, но все равно недостаточно, чтобы говорить о том, что именно государственные аптеки стоят на страже кошелька белорусов.





Популярным сейчас является и Девит 50000 производства Великобритании. Цена на препарат начинается с 23,60 рублей, его предлагают 573 минские аптеки. Первая аптека Белфармации появляется только на 124 позиции с ценой 28,25 рублей, до нее идут исключительно частные.





Вместо выводов

Очень не хочется делать выводы, поэтому не будем, хотя они более чем очевидны. Сервисы на подобии tabletka.by сейчас очень популярны, так как реально помогают найти самое дешевое лекарство. При помощи подобных сервисов сейчас покупают лекарства большинство белорусов, ч том числе и пожилые – им помогают дети и внуки. При этом, согласно интернет-аналитики пользователи редко когда заходят далее 20 позиции, когда сортируют предложения по цене. Получается, что наиболее популярные ныне лекарства белорусы покупают в частных аптеках, так как до государственных они просто не добираются. Уж точно до 120 позиции никто листать предложения не будет – в этом нет никакого смысла.





Конечно, такая ситуация далеко не по всем популярным лекарствам. Например, спрей Аквалор, который представляет собой соленую морскую воду и используется для промывки носа, аптеки Белфармации предлагают по вполне конкурентной цене. Для примера Аквалор Беби предлагается в Минских аптеках со стартовой ценой 12,50 рублей, и аптеки Белфармации присутствуют уже в первой десятке с ценой от 13,14 до 14,25 рублей. Однако это не критическое лекарство, без него можно вполне обойтись Специалисты говорят, что соленую воду для промывки носа можно сделать самому за копейки. Именно так и делали раньше. Спрей – это больше удобство, чем необходимость. А вот по лекарствам, без которых в пандемию реально не обойтись, именно частные аптеки, а не государственные предлагают самые приемлемые цены.





В связи со всем вышесказанным вызывает большое удивление, почему вдруг затеян наезд именно на частные аптеки. Уж очень это напоминает попытку устранить конкурента или попытку в очередной раз прижать частный бизнес под видом защиты интересов людей. А если вспомнить последние слова Лукашенко про коммерсантов, которые во время протестов посмели поднять головы, то ситуация выглядит совсем некрасивой. Впрочем, как мы уже говорили выше, выводы пусть каждый делает сам.