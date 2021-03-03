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КГК проводит интернет-опрос о качестве банковских услуг. Вопросы - на сайте КГК по 31 марта.

Комитет государственного контроля приглашает к участию в опросе о качестве оказания банковских и других финансовых услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Цель опроса - изучение общественного мнения в рамках подготовки предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере", - цитирует interfax.by

Предлагается ответить на 14 вопросов, в том числе о критериях выбора банка и банковских продуктов (услуг), проблемах, с которыми сталкиваются клиенты банков, недостатках при оказании лизинговых услуг, навязывании дополнительных услуг при заключении кредитного договора; размере штрафных санкций за несвоевременное исполнение (неисполнение) обязательств перед обслуживающим банком и др.
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