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На базе "Ивацевичдрев" создадут деревообрабатывающий холдинг

Александр Лукашенко 3 марта подписал указ №78 "О создании и деятельности деревообрабатывающего холдинга", сообщили в пресс-службе Лукашенко в среду.

"В соответствии с документом акции деревообрабатывающих организаций, находящихся в управлении Банка развития Беларуси, будут внесены в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО "Ивацевичдрев". Это предприятие станет управляющей компанией деревообрабатывающего холдинга", - уточнили в пресс-службе.

Указом также исключается из прав и полномочий Банка развития управление деревообрабатывающими предприятиями, пишет interfax.by

Президент при подписании указа дал поручение правительству совместно с облисполкомами обеспечить разработку эффективной стратегии развития деревообрабатывающего холдинга с управляющей компанией ОАО "Ивацевичдрев".
 
ОАО "Ивацевичдрев" - одно из крупнейших белорусских деревообрабатывающих предприятий, которое специализируется на производстве древесно-стружечных плит и мебели.
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