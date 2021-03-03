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Прибыль в госсекторе за пять лет сократилась в 10 раз

Белстат опубликовал итоги работы госсектора в 2020 году.

Из статистических данных следует, что выручка в госсекторе за пять лет выросла на 34%, до 138,8 млрд рублей. А чистая прибыль сократилась в 10 раз, до 242 млн.

Среднесписочная численность работников в госсекторе за последние пять лет сократилась на 18%, до 1,239 млн человек. Номинальная среднемесячная зарплата за этот период выросла с 722 до 1,2 тыс. рублей.

Доля госсектора в экспорте товаров снизилась с 38,7% в 2016 году до 33,9% в 2020-м. А в импорте товаров — с 29 до 22,7%. В экспорте услуг доля госсектора сократилась с 33,9 до 23,1%. А в импорте услуг — с 48,8 до 32,5% в 2020 году.
Источник: officelife
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