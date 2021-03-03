Зарплата гендиректора "Беларуськалия" - 7 тысяч долларов?
Народное антикризисное управление сообщает о получении данных о зарплатах руководства и рабочих ряда крупных госпредприятий страны.
В распоряжении НАУ оказалась информации о МТЗ, МЗКТ, Беларуськалии и Нафтане.
Сколько же получают руководители и обычные рабочие на этих предприятиях?
МТЗ
Руководитель – 7,7 тысячи рублей;
Заместитель – 6,2 тысячи рублей;
Рабочий – 1,19 тысячи рублей.
МЗКТ
Руководитель – 8,3 тысячи рублей;
Заместитель – 6,1 тысячи рублей;
Рабочий – 1,28 тысячи рублей.
НАФТАН
Руководитель – 11,2 тысячи рублей;
Заместитель – 8,5 тысячи рублей;
Рабочий – 1,85 тысячи рублей.
Беларуськалий
Руководитель – 18,4 тысячи рублей;
Заместитель – 6,2 тысячи рублей;
Рабочий – 2,5 тысячи рублей.
Насколько реальна эта информация о зарплатах руководителей, прокомментировал телеграм-канал Экономика Беларуси.
"В Беларуси существуют следующие ограничения по зарплатам директоров госпредприятий:
Постановлением № 597 установлено, что коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и по организации в целом, независимо от формы собственности, не может превышать 8.
Решение об установлении конкретного коэффициента принимается в отношении руководителей государственных организаций и организаций, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50 процентов, включая банки:
до 4 включительно - с органом, осуществляющим владельческий надзор;
свыше 4 и до 6 включительно – с органом, осуществляющим владельческий надзор, и облисполкомом (Минским горисполкомом);
свыше 6 и до 8 включительно – с органом, осуществляющим владельческий надзор, и премьер-министром Республики Беларусь.
Таким образом, зарплата гердиректора Беларуськалия абсолютно законно может максимально в 8 раз превышать среднюю зарплату на предприятии", - поясняет канал.
А теперь
"Белорусский партизан"
15:56 03/03/2021
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