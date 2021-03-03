+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Беларусбанк возобновил выдачу потребительских кредитов

Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба банка.

Процентная ставка составляет 25% годовых, а при подаче заявки через дистанционные каналы (веб-сайт банка, мобильный банкинг, контакт-центр, инфокиоск) – 24%. Проценты, как поясняют в банке, установлены с учетом ставок, сложившихся в банковской системе страны.

Напомним, Беларусбанк приостановил прием новых заявок на потребительский кредит 1 сентября 2020 года. Тогда также он перестал выдавать деньги на финансирование недвижимости и приобретение автомобилей.

Сейчас в банке есть несколько программ потребительских кредитов. Для покупки товаров отечественных производителей можно взять кредит "Партнер Оптимальный", ставка по нему – 11,25% годовых. 

Помимо этого, есть кредит "Партнер Online" на 6, 9, 12 месяцев c уплатой процентов в размере 4% – 11% годовых для покупки товаров и услуг у организаций торговли, являющихся партнерами банка.

Напомним, Беларусбанк с 1 февраля возобновил выдачу кредитов на покупку вторичного жилья. Кредит "Ипотека Экспресс" предусмотрен на покупку готового жилья в размере до 100% его стоимости, то есть получить его могут и те, кто собирается приобретать жилье на вторичном рынке. 

Процентная ставка по кредиту составляет 21% (ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 13,25 процентных пункта). Решение по заявке на кредит банк принимает не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]